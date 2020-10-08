Против менеджмента «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о госизмене

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — сказал Коболев.