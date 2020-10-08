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Против менеджмента «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о госизмене

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Против менеджмента «Нафтогаза Украины» возбудили уголовное дело по статье о госизмене, сообщил глава компании Андрей Коболев в интервью «Громадське радио».

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — сказал Коболев.

По его словам, компании нечего скрывать и она открыта для государственного аудита по всем вопросам.

6 октября Минфин Украины спрогнозировал около 21,5 млрд гривен (порядка $760 млн) убытков «Нафтогаза» в период с 2020 по 2023 годы, сообщал ТАСС. В частности, такая оценка объясняется значительным снижением объемов продажи газа всем категориям потребителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных