Против менеджмента «Нафтогаза» возбудили уголовное дело о госизмене
Против менеджмента «Нафтогаза Украины» возбудили уголовное дело по статье о госизмене, сообщил глава компании Андрей Коболев в интервью «Громадське радио».
«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — сказал Коболев.
По его словам, компании нечего скрывать и она открыта для государственного аудита по всем вопросам.
6 октября Минфин Украины спрогнозировал около 21,5 млрд гривен (порядка $760 млн) убытков «Нафтогаза» в период с 2020 по 2023 годы, сообщал ТАСС. В частности, такая оценка объясняется значительным снижением объемов продажи газа всем категориям потребителей.