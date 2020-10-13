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РБК: основатель брендов «Красная линия» и «Довгань» задержан в США

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Власти США задержали российского предпринимателя, основателя брендов «Красная линия», «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела. Информацию о задержании Лиллевяли подтвердил представитель группы инвесторов, которые судились с бизнесменом в США.

По словам представителя группы инвесторов, Лиллевяли продал имущество в Эстонии и по эстонскому паспорту въехал в США в начале 2020 г. У бизнесмена не было визы на пребывание в США, он имел право оставаться в стране до 90 дней. Сейчас Лиллевяли находится в иммигрантской тюрьме. В июне суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к предпринимателю и постановил взыскать с него более $32 млн.

Лиллевяли разыскивается через Интерпол со стороны России, поэтому сейчас он остается под арестом. Российские власти добиваются выдачи бизнесмена, однако между США и Россией нет соглашения об экстрадиции и Лиллевяли, хоть и является гражданином России, въехал в страну по эстонскому паспорту.

В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Следствие считает, что предприниматель через инвестиционный холдинг похищал средства клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Потерпевшие оценивают ущерб в сумму до 9 млрд руб.

Лиллевяли с 2013 г. контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, который предоставлял инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 г. группа из шести инвесторов подала к бизнесмену иск на сумму более $10,7 млн, затем суд увеличил сумму взыскания втрое. Инвесторы заявили, что предприниматель и его окружение использовали средства инвесторов для погашения долгов перед старыми инвесторами и личного обогащения, пишет РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных