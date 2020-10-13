РБК: основатель брендов «Красная линия» и «Довгань» задержан в США
По словам представителя группы инвесторов, Лиллевяли продал имущество в Эстонии и по эстонскому паспорту въехал в США в начале 2020 г. У бизнесмена не было визы на пребывание в США, он имел право оставаться в стране до 90 дней. Сейчас Лиллевяли находится в иммигрантской тюрьме. В июне суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к предпринимателю и постановил взыскать с него более $32 млн.
Лиллевяли разыскивается через Интерпол со стороны России, поэтому сейчас он остается под арестом. Российские власти добиваются выдачи бизнесмена, однако между США и Россией нет соглашения об экстрадиции и Лиллевяли, хоть и является гражданином России, въехал в страну по эстонскому паспорту.
В России Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Следствие считает, что предприниматель через инвестиционный холдинг похищал средства клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Потерпевшие оценивают ущерб в сумму до 9 млрд руб.
Лиллевяли с 2013 г. контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, который предоставлял инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 г. группа из шести инвесторов подала к бизнесмену иск на сумму более $10,7 млн, затем суд увеличил сумму взыскания втрое. Инвесторы заявили, что предприниматель и его окружение использовали средства инвесторов для погашения долгов перед старыми инвесторами и личного обогащения, пишет РБК.