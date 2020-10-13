РБК: основатель брендов «Красная линия» и «Довгань» задержан в США

По словам представителя группы инвесторов, Лиллевяли продал имущество в Эстонии и по эстонскому паспорту въехал в США в начале 2020 г. У бизнесмена не было визы на пребывание в США, он имел право оставаться в стране до 90 дней. Сейчас Лиллевяли находится в иммигрантской тюрьме. В июне суд Южного округа штата Флорида рассматривал иск инвесторов к предпринимателю и постановил взыскать с него более $32 млн.