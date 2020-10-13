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Walt Disney объявила о реорганизации

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Walt Disney отделит подразделения, отвечающие за производство контента от тех, кто отвечает за его дистрибуцию и монетизацию, усилив упор на стриминговые сервисы, сообщает пресс-служба компании.

«В рамках новой структуры креативные подразделения Disney будут сосредоточены на разработке и производстве оригинального контента для стриминговых сервисов компании, а также для устаревших платформ, в то время как деятельность по распространению и коммерциализации будет централизована в единую глобальную организацию по распространению медиа и развлечений», — говорится в сообщении. В компании добавили, что группа дистрибуции будет отвечать как за продажу самого контента, так и за рекламу.

Создание контента будет разделено между тремя отдельными группами: студии, общие развлечения и спорт во главе с нынешними лидерами Аланом Ф. Хорном и Аланом Бергманом, Питером Райсом и Джеймсом Питаро. Группу дистрибуции медиа и развлечений возглавит Карим Даниэль, бывший президент отдела потребительских товаров, игр и издательского дела. Все пятеро будут подчиняться непосредственно исполнительному директору Disney Бобу Чапеку.

«Наши творческие команды сосредоточатся на том, что они делают лучше всего — контент мирового класса, основанный на франшизе, в то время как наша новая централизованная глобальная команда дистрибуции сосредоточится на доставке и монетизации этого контента наиболее оптимальным способом на всех платформах, включая Disney+, Hulu, ESPN+ и предстоящий Международный потоковый сервис Star», — цитирует Чапека пресс-служба компании.  

В мае Walt Disney сообщила, что ее потери от пандемии COVID-19 в первом квартале составили $1,4 млрд прибыли, причем один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии. Большие потери компания понесла из-за прекращения спортивных трансляций и спада рекламных поступлений (Disney владеет ABC, ESPN и другими сетями). Доходы от кинобизнеса компании снизились на 8% в годовом исчислении и составили $466 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных