Walt Disney объявила о реорганизации

«В рамках новой структуры креативные подразделения Disney будут сосредоточены на разработке и производстве оригинального контента для стриминговых сервисов компании, а также для устаревших платформ, в то время как деятельность по распространению и коммерциализации будет централизована в единую глобальную организацию по распространению медиа и развлечений», — говорится в сообщении. В компании добавили, что группа дистрибуции будет отвечать как за продажу самого контента, так и за рекламу.