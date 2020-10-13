Walt Disney объявила о реорганизации
Walt Disney отделит подразделения, отвечающие за производство контента от тех, кто отвечает за его дистрибуцию и монетизацию, усилив упор на стриминговые сервисы, сообщает пресс-служба компании.
«В рамках новой структуры креативные подразделения Disney будут сосредоточены на разработке и производстве оригинального контента для стриминговых сервисов компании, а также для устаревших платформ, в то время как деятельность по распространению и коммерциализации будет централизована в единую глобальную организацию по распространению медиа и развлечений», — говорится в сообщении. В компании добавили, что группа дистрибуции будет отвечать как за продажу самого контента, так и за рекламу.
Создание контента будет разделено между тремя отдельными группами: студии, общие развлечения и спорт во главе с нынешними лидерами Аланом Ф. Хорном и Аланом Бергманом, Питером Райсом и Джеймсом Питаро. Группу дистрибуции медиа и развлечений возглавит Карим Даниэль, бывший президент отдела потребительских товаров, игр и издательского дела. Все пятеро будут подчиняться непосредственно исполнительному директору Disney Бобу Чапеку.
«Наши творческие команды сосредоточатся на том, что они делают лучше всего — контент мирового класса, основанный на франшизе, в то время как наша новая централизованная глобальная команда дистрибуции сосредоточится на доставке и монетизации этого контента наиболее оптимальным способом на всех платформах, включая Disney+, Hulu, ESPN+ и предстоящий Международный потоковый сервис Star», — цитирует Чапека пресс-служба компании.
В мае Walt Disney сообщила, что ее потери от пандемии COVID-19 в первом квартале составили $1,4 млрд прибыли, причем один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии. Большие потери компания понесла из-за прекращения спортивных трансляций и спада рекламных поступлений (Disney владеет ABC, ESPN и другими сетями). Доходы от кинобизнеса компании снизились на 8% в годовом исчислении и составили $466 млн.