Бизнес предложил продлить туристический кешбэк до конца мая 2021 года

Программа по возврату денег за туры по России проходила с 21 августа по 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получая возврат средств за тур. Позднее Мишустин продлил программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 г. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым правилам сокращается с четырех до двух ночей. Также снимается ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 000 руб. Максимальный кешбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. — ранее не более 15 000 руб.