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Бизнес предложил продлить туристический кешбэк до конца мая 2021 года

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев обратился к премьер-мнистру Михаилу Мишустину с предложением продлить возможность совершения поездок с туристическим кешбэком до конца мая 2021 г., сообщает пресс-служба РСТ.

«Чтобы стимулировать глубину продаж и загрузку межсезонья в России, РСТ предлагает внести в правила проведения второго этапа программы кешбэка одно существенное изменение – разрешить в ходе начавшейся акции продавать туры и услуги размещения со сроками окончания поездки не 10 января, а в течение первой половины будущего года или, как минимум, до конца мая», — говорится в сообщении.

Программа по возврату денег за туры по России проходила с 21 августа по 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получая возврат средств за тур. Позднее Мишустин продлил программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 г. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым правилам сокращается с четырех до двух ночей. Также снимается ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 000 руб. Максимальный кешбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. — ранее не более 15 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных