Выручка крупнейшего производителя люксовых товаров в мире снизилась на 21%

Выручка крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — французской LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) за первые девять месяцев 2020 г. снизилась на 21% в годовом выражении и составила 30,35 млрд евро. Об этом говорится в отчете компании.