Выручка крупнейшего производителя люксовых товаров в мире снизилась на 21%
Выручка крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — французской LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) за первые девять месяцев 2020 г. снизилась на 21% в годовом выражении и составила 30,35 млрд евро. Об этом говорится в отчете компании.
Самое сильное падение выручки отмечается в подразделении выборочной розничной торговли (31%), часов и ювелирных изделий (32%).
LVMH — крупнейший в мире производитель товаров класса люкс (75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Bulgari).
9 сентября LVMH сообщила, что не сможет завершить сделку по покупке американской Tiffany & Co за $16,2 млрд в соответствии с соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г.