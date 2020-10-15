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Выручка крупнейшего производителя люксовых товаров в мире снизилась на 21%

Ведомости

Выручка крупнейшего в мире производителя люксовых товаров — французской LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) за первые девять месяцев 2020 г. снизилась на 21% в годовом выражении и составила 30,35 млрд евро. Об этом говорится в отчете компании. 

Самое сильное падение выручки отмечается в подразделении выборочной розничной торговли (31%), часов и ювелирных изделий (32%). 

LVMH — крупнейший в мире производитель товаров класса люкс (75 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Bulgari).

9 сентября LVMH сообщила, что не сможет завершить сделку по покупке американской Tiffany & Co за $16,2 млрд в соответствии с соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г.

Ранее по теме: LVMH подаст ответный иск к Tiffany

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных