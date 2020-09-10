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LVMH подаст ответный иск к Tiffany

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Французский производитель люксовых товаров LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) подаст ответный иск к американской Tiffany&Co из-за неэффективного антикризисного управления. О своем намерении французская компания сообщила на своем сайте. Вчера Tiffany подала иск к LVMH в суд Делавэра из-за нарушения условий поглощения, сообщал Financial Times.

«LVMH намерен подать иск в суд штата Дэлавэр (США) против Tiffany из-за ее плохого антикризисного управления», — отмечается в коммюнике. В LMVH также подчеркнули, что были удивлены иском, поданным со стороны Tiffany. «Считаем эти действия абсолютно необоснованными», — подчеркнули в компании. 

В LVMH подчеркнули, что компания изучила текущее экономическое положение Tiffany и пришло к выводу, что «результаты первого полугодия и его перспективы на 2020 год очень неутешительны и значительно уступают аналогичным брендам LVMH Group в этот период». 

9 сентября LVMH сообщила, что не сможет завершить сделку по покупке американской Tiffany & Co за $16,2 млрд в соответствии с соглашением, которое было заключено в ноябре 2019 г.

Основанием для данного решения стало прошение министерства иностранных дел Франции, которое просило компанию отложить покупку Tiffany до 2021 г. из-за угрозы введения пошлин на французские товары в США. Кроме того, как отмечается в сообщении, сама Tiffany подала запрос LMVH о переносе завершения сделки на 31 декабря текущего года.

LVMH и Tiffany объявили о сделке 25 ноября прошлого года. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров. По сообщению европейских СМИ, первоначально Бернар Арно, владелец LVMH, предложил за американскую компанию $14,5 млрд, или $120 за акцию. Акционеры Tiffany & Co потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.

Ранее по теме: В сделку LVMH и Tiffany вмешалась большая политика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных