LVMH подаст ответный иск к Tiffany

LVMH и Tiffany объявили о сделке 25 ноября прошлого года. Соглашение было достигнуто после нескольких недель переговоров. По сообщению европейских СМИ, первоначально Бернар Арно, владелец LVMH, предложил за американскую компанию $14,5 млрд, или $120 за акцию. Акционеры Tiffany & Co потребовали $140 за акцию. В результате стороны сошлись на $135 за акцию, или $16,2 млрд за всю компанию.