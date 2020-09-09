В сделку LVMH и Tiffany вмешалась большая политика

Предложение о покупке Tiffany холдинг LVMH сделал в октябре 2019 г. Тогда владелец холдинга Бернар Арно говорил, что легендарная ювелирная компания, основанная в 1837 г. Чарльзом Льюисом Тиффани, «идеально вписалась бы в портфель брендов LVMH». Французская компания собиралась заплатить Tiffany $135 за акцию, и сделка оценивалась в $16,2 млрд, т. е. должна была стать крупнейшей за всю историю слияний и поглощений в luxury-индустрии. 24 ноября 2019 г. компании официально подписали договор о поглощении, которое должно было завершиться к 24 августа 2020 г. Однако в срок компании не уложились. По условиям соглашения одна из сторон могла отложить дедлайн до 24 ноября 2020 г. – это и случилось в конце августа по инициативе Tiffany. В пресс-релизе LVMH также заявила, что Tiffany попросила отложить сделку еще дальше – до 31 декабря 2020 г., хотя газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к Tiffany, опровергла эту информацию и сообщила, что компания не просила о дополнительной отсрочке.