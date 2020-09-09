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В сделку LVMH и Tiffany вмешалась большая политика

Французский холдинг не купит американскую компанию по крайней мере до 6 января 2021 г.
Екатерина Максимушкина

9 сентября французский холдинг LVMH (ему принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon и Hennessy) объявил, что не сможет завершить сделку по приобретению американского производителя ювелирных изделий Tiffany. Tiffany отреагировала сразу – подала в Канцлерский суд штата Делавэр иск к LVMH, чтобы принудить ее к покупке.

Предложение о покупке Tiffany холдинг LVMH сделал в октябре 2019 г. Тогда владелец холдинга Бернар Арно говорил, что легендарная ювелирная компания, основанная в 1837 г. Чарльзом Льюисом Тиффани, «идеально вписалась бы в портфель брендов LVMH». Французская компания собиралась заплатить Tiffany $135 за акцию, и сделка оценивалась в $16,2 млрд, т. е. должна была стать крупнейшей за всю историю слияний и поглощений в luxury-индустрии. 24 ноября 2019 г. компании официально подписали договор о поглощении, которое должно было завершиться к 24 августа 2020 г. Однако в срок компании не уложились. По условиям соглашения одна из сторон могла отложить дедлайн до 24 ноября 2020 г. – это и случилось в конце августа по инициативе Tiffany. В пресс-релизе LVMH также заявила, что Tiffany попросила отложить сделку еще дальше – до 31 декабря 2020 г., хотя газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, близкие к Tiffany, опровергла эту информацию и сообщила, что компания не просила о дополнительной отсрочке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных