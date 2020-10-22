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В Петербурге ресторанам и барам запретили работать ночью из-за пандемии

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Кафе, рестораны и бары в Санкт-Петербурге не будут работать с 11 вечера и до шести утра из-за рисков распространения коронавируса. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

«Запретить (временно приостановить) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 6:00», — говорится в постановлении.

Согласно документу, исключение будет сделано для доставки еды и общепита в аэропортах, на вокзалах и АЗС. Ограничения будут действовать с 26 октября по 29 ноября.

В Москве с 19 октября посетители и работники баров и ночных клубов, которые работают с полуночи до 6:00 должны регистрироваться с помощью QR-кода. Доступ работников и гостей в развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Данная мера введена на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, владельцы заведений сами попросили создать такую систему, чтобы избежать закрытия.

Ранее по теме: В Москве опровергли информацию о создании базы данных посетителей баров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных