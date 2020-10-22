В Петербурге ресторанам и барам запретили работать ночью из-за пандемии
Кафе, рестораны и бары в Санкт-Петербурге не будут работать с 11 вечера и до шести утра из-за рисков распространения коронавируса. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.
«Запретить (временно приостановить) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, с 23:00 до 6:00», — говорится в постановлении.
Согласно документу, исключение будет сделано для доставки еды и общепита в аэропортах, на вокзалах и АЗС. Ограничения будут действовать с 26 октября по 29 ноября.
В Москве с 19 октября посетители и работники баров и ночных клубов, которые работают с полуночи до 6:00 должны регистрироваться с помощью QR-кода. Доступ работников и гостей в развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Данная мера введена на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, владельцы заведений сами попросили создать такую систему, чтобы избежать закрытия.