В Петербурге ресторанам и барам запретили работать ночью из-за пандемии

В Москве с 19 октября посетители и работники баров и ночных клубов, которые работают с полуночи до 6:00 должны регистрироваться с помощью QR-кода. Доступ работников и гостей в развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Данная мера введена на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, владельцы заведений сами попросили создать такую систему, чтобы избежать закрытия.