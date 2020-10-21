В Москве опровергли информацию о создании базы данных посетителей баров
Москвичей, которые прошли в бар или клуб по QR-коду, не будут заносить в какую-либо базу данных и заставлять изолироваться на две недели в случае обнаружения у одного из посетителей COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, тем более их не обяжут соблюдать карантин», — сказал он.
QR-код позволяет узнать только номера телефонов гостей развлекательных заведений, которым впоследствии могут отправить сообщение о нахождении рядом с ними зараженного коронавирусом человека. При этом данные пользователей являются обезличенными, подчеркнул Немерюк. Чиновник также отметил, что уведомление о заражении кого-либо из гостей может прийти в течение 14 дней с момента посещения заведения — столько длится инкубационный период заболевания. По истечении этого срока сообщения рассылаться не будут.
Доступ работников и гостей в развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Данная мера введена на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, владельцы заведений сами попросили создать такую систему, чтобы избежать закрытия.