В Москве опровергли информацию о создании базы данных посетителей баров

QR-код позволяет узнать только номера телефонов гостей развлекательных заведений, которым впоследствии могут отправить сообщение о нахождении рядом с ними зараженного коронавирусом человека. При этом данные пользователей являются обезличенными, подчеркнул Немерюк. Чиновник также отметил, что уведомление о заражении кого-либо из гостей может прийти в течение 14 дней с момента посещения заведения — столько длится инкубационный период заболевания. По истечении этого срока сообщения рассылаться не будут.