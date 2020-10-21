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В Москве опровергли информацию о создании базы данных посетителей баров

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Москвичей, которые прошли в бар или клуб по QR-коду, не будут заносить в какую-либо базу данных и заставлять изолироваться на две недели в случае обнаружения у одного из посетителей COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, тем более их не обяжут соблюдать карантин», — сказал он.

QR-код позволяет узнать только номера телефонов гостей развлекательных заведений, которым впоследствии могут отправить сообщение о нахождении рядом с ними зараженного коронавирусом человека. При этом данные пользователей являются обезличенными, подчеркнул Немерюк. Чиновник также отметил, что уведомление о заражении кого-либо из гостей может прийти в течение 14 дней с момента посещения заведения — столько длится инкубационный период заболевания. По истечении этого срока сообщения рассылаться не будут.

Доступ работников и гостей в развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. Данная мера введена на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, владельцы заведений сами попросили создать такую систему, чтобы избежать закрытия.

Ранее по теме: Власти Москвы опубликовали инструкцию по получению QR-кода для ночных заведений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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