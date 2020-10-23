Минфин потратил еще 9,1 млрд рублей из ФНБ на покупку акций «Аэрофлота»

Пока группа «Аэрофлот» получила от государства всего 7,89 млрд руб. – столько досталось головной авиакомпании и двум ее «дочкам» по постановлению правительства в рамках поддержки всей авиаотрасли. Пик падения отрасли в России пришелся на весну: в апреле и мае все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В июне рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня прошлого года.