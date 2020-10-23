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Минфин потратил еще 9,1 млрд рублей из ФНБ на покупку акций «Аэрофлота»

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Минфин в рамках допэмиссии «Аэрофлота» купил около 151 млн акций авиакомпании на общую сумму около 9,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Таким образом, доля правительства в «Аэрофлоте» увеличилась с 51,17% до 57,34%.

В начале августа совет директоров авиакомпании одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций стоимостью 1 руб. за штуку. Акции будут размещать по открытой подписке, следует из результатов заседания совета директоров компании. Сейчас у «Аэрофлота» в обращении 1,1 млрд акций. При текущей стоимости акции в размере 82 руб. за штуку объем допэмиссии превысит 139 млрд руб.

Провести допэмиссию «Аэрофлота» в конце июля поручило правительство. В ходе допэмиссии госпакет не должен снизиться, говорилось в распоряжении правительства. Размещение новых акций должно пройти по открытой подписке. Чтобы госпакет не уменьшился, Росимуществу придется купить новых акций на 71 млрд руб.

Правительство хочет, чтобы в размещении максимально поучаствовали частные инвесторы, те акции, которые не купят Росимущество и частные инвесторы, выкупят госбанк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), рассказывал человек, близкий к одной из сторон будущей сделки.

Пока группа «Аэрофлот» получила от государства всего 7,89 млрд руб. – столько досталось головной авиакомпании и двум ее «дочкам» по постановлению правительства в рамках поддержки всей авиаотрасли. Пик падения отрасли в России пришелся на весну: в апреле и мае все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В июне рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных