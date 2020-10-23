Минфин потратил еще 9,1 млрд рублей из ФНБ на покупку акций «Аэрофлота»
Минфин в рамках допэмиссии «Аэрофлота» купил около 151 млн акций авиакомпании на общую сумму около 9,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Таким образом, доля правительства в «Аэрофлоте» увеличилась с 51,17% до 57,34%.
В начале августа совет директоров авиакомпании одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций стоимостью 1 руб. за штуку. Акции будут размещать по открытой подписке, следует из результатов заседания совета директоров компании. Сейчас у «Аэрофлота» в обращении 1,1 млрд акций. При текущей стоимости акции в размере 82 руб. за штуку объем допэмиссии превысит 139 млрд руб.
Провести допэмиссию «Аэрофлота» в конце июля поручило правительство. В ходе допэмиссии госпакет не должен снизиться, говорилось в распоряжении правительства. Размещение новых акций должно пройти по открытой подписке. Чтобы госпакет не уменьшился, Росимуществу придется купить новых акций на 71 млрд руб.
Правительство хочет, чтобы в размещении максимально поучаствовали частные инвесторы, те акции, которые не купят Росимущество и частные инвесторы, выкупят госбанк ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), рассказывал человек, близкий к одной из сторон будущей сделки.
Пока группа «Аэрофлот» получила от государства всего 7,89 млрд руб. – столько досталось головной авиакомпании и двум ее «дочкам» по постановлению правительства в рамках поддержки всей авиаотрасли. Пик падения отрасли в России пришелся на весну: в апреле и мае все российские авиакомпании перевезли соответственно 739 000 и 946 000 человек, или в 11 и 12,5 раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2019 г. В июне рынок начал восстанавливаться, отрасль перевезла 2,84 млн человек, или 22,5% от показателей июня прошлого года.