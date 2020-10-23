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В Приморье барам и ночным клубам запретят работать ночью

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Работу ресторанов, баров и ночных клубов Приморского края ограничат до 11 часов вечера для профилактики распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Приморья. С такой инициативой на заседании регионального оперативного штаба 23 октября выступила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23.00, потому что в этот период там, в основном, находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания – люди возрастом от 30 до 40 лет», — сказала Детковская. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал предложение, оно будет подготовлено в течение дня. Кафе и рестораны смогут продолжить работу днем при условии соблюдения эпидемиологических требований.

Ранее аналогичные решения приняли власти Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве доступ работников и гостей в развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер. В Санкт-Петербурге с 26 октября кафе, рестораны и бары не будут работать с 11 часов вечера до шести часов утра.

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Это максимальный показатель с начала пандемии. Москва по-прежнему является лидером по приросту заболеваемости в стране. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также входят Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Ростовская области. В Приморье за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев коронавируса, 48 человек выздоровели, один человек умер.

Ранее по теме: В Петербурге ресторанам и барам запретили работать ночью из-за пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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