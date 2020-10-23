В Приморье барам и ночным клубам запретят работать ночью

Ранее аналогичные решения приняли власти Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве доступ работников и гостей в развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, с 19 октября стал возможен только при регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер. В Санкт-Петербурге с 26 октября кафе, рестораны и бары не будут работать с 11 часов вечера до шести часов утра.