Песков: тема ареста Хабарова фигурировала на встрече Путина с бизнесом
На встрече президента Владимира Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей фигурировал вопрос главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, который находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, в таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями, без каких-либо ограничителей и без заранее заданных параметров. Поэтому было бы, наверное, неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию с закрытой части. Тему да, я подтверждаю, что эта тема фигурировала», — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли обсуждался вопрос Хабарова на встрече.
23 октября издание Forbes сообщило со ссылкой на источники, что на закрытой части встречи Владимира Путина с членами РСПП 21 октября председатель правления Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости декриминализации экономических преступлений и привела пример ареста топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова. Набиуллина говорила о декриминализации экономических преступлений и об избыточной мере пресечения в отношении Хабарова, рассказал один из собеседников издания. Глава ЦБ отозвалась о топ-менеджере как о профессионале, которого задержали и оправили под арест без предварительного разбирательства, говорит другой собеседник.
Ранее бизнес-объединения (РСПП, «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и «Опора России») направили письма генпрокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой провести проверку законности возбуждения и объективности рассмотрения уголовного дела в отношении Хабарова.
9 октября Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено на основании заявления бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова.
По словам Богатикова, в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.
Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста» Владимира Слащева, стало причиной обращения Богатикова с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее адвокат назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.