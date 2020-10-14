Бизнес-объединения обратились к силовикам из-за ареста топ-менеджера «Траста»Они попросили проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении Хабарова
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и «Опора России» направили письма генпрокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой провести проверку законности возбуждения и объективности рассмотрения уголовного дела в отношении главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова.
Копии писем, подписанные главами объединений Александром Шохиным, Алексеем Репиком, Сергеем Катыриным и Александром Калининым есть в распоряжении «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос в СК, Генпрокуратуру и Верховный суд.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Хабарова до 30 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено на основании заявления бывшего партнера Хабарова по компании-грузоперевозчику «Деловые линии» Александра Богатикова. Адвокат Богатикова Сергей Афанасьев отказался комментировать «Ведомостям» обращения бизнес-сообществ.
Авторы писем указывают, что возбуждение уголовного дела против Хабарова произошло на фоне корпоративного конфликта Хабарова и Богатикова. Кроме того, авторы письма ссылаются на запрет применения меры пресечения в виде ареста к подозреваемым и обвиняемым в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью (ч.1.1 ст. 108 УПК).
«Практику давления на одну из сторон коммерческого спора при помощи уголовного преследования мы считаем абсолютно неприемлемой и чрезвычайно вредной для делового климата в России. Подобная практика в случае ее распространения может привести к повсеместному неисполнению арбитражных решений при помощи уголовно-правовых рычагов, что вызовет коллапс правовой системы разрешения коммерческих споров», — отметили авторы письма.
Ранее в суде за Хабарова также поручались управляющий партнер А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнеров») Андрей Елинсон, глава банка «Траст» Александр Соколов и член совета директоров «Альфа-групп» Андрей Косогов.
По словам Богатикова, в 2014-2017 гг. Хабаров в составе группы лиц украл у него 900 млн руб. и вынудил заключить соглашение об опционе, согласно которому структура последнего должна была передать 30% «Деловых линий» компании Caledor Consulting за $60 млн. Владельцем Caledor Consulting является Хабаров, в 2015 г. занявший пост председателя совета директоров «Деловых линий». Однако в 2017 г. контрольный пакет грузоперевозчика, ранее принадлежавший Богатикову, перешел третьим лицам, при этом доступ Хабарова в офис компании был заблокирован. В конце прошлого года Богатиков, сохранивший после перераспределения долю в 43%, сократил ее в 10 раз путем передачи части трем родственникам, писал «Коммерсантъ». Таким образом, опцион не был исполнен.
Ввиду неисполнения Богатиковым обязательств по опциону Хабаров обратился в суд. В январе этого года Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова, а также его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить Хабарову и Caledor Consulting $58 млн. Это, по словам адвоката топ-менеджера «Траста» Владимира Слащева, стало причиной обращения Богатикова с заявлением в правоохранительные органы. Происходящее адвокат назвал попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», нацеленное на вынуждение его отказаться от взыскания долга в $58 млн.