Минэнерго прогнозирует сокращение нефтедобычи в России на 10% в 2020 году

«То есть мы ждем восстановления тех уровней, которые были до пандемии», — подчеркнул министр. На эти показатели будут влиять ограничения по сделке ОПЕК+, добавил он. Россия в 2020 г. планирует экспортировать 225 млн т нефти – на 16,4% меньше, чем в 2019 г., на фоне ограничений в ОПЕК+. В 2021-2023 гг. планируется выйти на уровень 231-266 млн т, то есть на докризисный уровень, рассказал Новак.