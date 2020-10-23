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Минэнерго прогнозирует сокращение нефтедобычи в России на 10% в 2020 году

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Добыча нефти в России в 2020 г. снизится примерно на 10%, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Добыча нефти в этом году снизится примерно на 10%, до уровня 507 млн т при изначальном плане 558-560 млн т», — сказал Новак на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, в 2021-2023 гг. в зависимости от ситуации со спросом планируется добыча от 518 до 560 млн т.

«То есть мы ждем восстановления тех уровней, которые были до пандемии», — подчеркнул министр. На эти показатели будут влиять ограничения по сделке ОПЕК+, добавил он. Россия в 2020 г. планирует экспортировать 225 млн т нефти – на 16,4% меньше, чем в 2019 г., на фоне ограничений в ОПЕК+. В 2021-2023 гг. планируется выйти на уровень 231-266 млн т, то есть на докризисный уровень, рассказал Новак.

В июне министр говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г. В начале сентября Новак заявил, что мировой спрос на нефть в 2020 г. может сократиться на 9‒10 млн баррелей в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных