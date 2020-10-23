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«Траст» выставил на продажу долги авиакомпании Utair на 15 млрд рублей

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу долги авиакомпании Utair на 15,08 млрд руб., следует из материалов Российского аукционного дома. Банк готов продать долги авиакомпании за 4,5 млрд руб., то есть за 30% от номинала. 

«Ведомости» направили запрос в Utair. Представитель «Траста» от комментариев отказался. 

«Размер уступаемых прав на дату размещения лота на аукционе составляет 15 081 805 584 рубля. Права никому не проданы, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, не являются предметом судебного разбирательства», — говорится в материалах аукционного дома. Там отмечается, что данные права требования имеют полное обеспечение по кредитам, в виде ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, а также основных средств.

Utair должна «Трасту» по двум синдицированным кредитам (семилетнему на 15,4 млрд руб. и 12-летнему на 23,7 млрд руб.). «Траст» — это государственная организация, цель которой — компенсировать государству затраты на проведение санаций ряда крупнейших банков. Utair — частный перевозчик, который фактически должен государству, говорил «Ведомостям» представитель банка. Компания не принимает разумных предложений по реструктуризации, которые предлагает банк «Траст». Банк не хотел бы банкротства компании, но пока не видит желания должника пойти на компромисс, добавил собеседник. 

Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд руб.) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия», который как сообщал РБК со ссылкой на источники, весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд руб. до 18,8 млрд руб. (44% от двух синдицированных кредитов). 

В числе крупных кредиторов Utair, кроме банка «Россия» и «Траста», остается Сбербанк, который владеет 12,8% от двух синдицированных кредитов (4,99 млрд руб.), у него также есть отдельный от синдицированных кредит на 17,4 млрд руб. 3,6% доли владеет госкорпорация ВЭБ.РФ, которой долг перешел от ее дочернего банка «Глобэкс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных