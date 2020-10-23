«Траст» выставил на продажу долги авиакомпании Utair на 15 млрд рублей

Utair должна «Трасту» по двум синдицированным кредитам (семилетнему на 15,4 млрд руб. и 12-летнему на 23,7 млрд руб.). «Траст» — это государственная организация, цель которой — компенсировать государству затраты на проведение санаций ряда крупнейших банков. Utair — частный перевозчик, который фактически должен государству, говорил «Ведомостям» представитель банка. Компания не принимает разумных предложений по реструктуризации, которые предлагает банк «Траст». Банк не хотел бы банкротства компании, но пока не видит желания должника пойти на компромисс, добавил собеседник.