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В Польше назвали причину временного прекращения транзита российской нефти

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Транспортировку российской нефти из Белоруссии в Польшу временно приостановили из-за повреждения линии электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу польской компании — оператора нефтепроводов PERN.

«Этим утром была повреждена линия электропередачи, питающая сырьевую базу в Мишевце Стшалковском, и энергокомпания приостановила поставки электроэнергии. Результатом этой ситуации стало кратковременное прекращение прокачки нефти на северном участке между Гданьском и Плоцком, а также сокращение откачки на восточном участке. Также были временно приостановлены поставки нефти из Белоруссии», — сказала представитель компании Катажина Красиньская.

По ее словам, в настоящее время энергокомпания поставляет электроэнергию, поддерживается непрерывность работы системы.

Ранее 23 октября транзит российского сырья был приостановлен из-за технических проблем, которые возникли на территории Польши, сообщал пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко. Поступавшая из России нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь». Позднее прокачку российской нефти восстановили.

Ранее по теме: В Белоруссии возобновили транспортировку российской нефти в Европу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных