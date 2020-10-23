В Польше назвали причину временного прекращения транзита российской нефти
Транспортировку российской нефти из Белоруссии в Польшу временно приостановили из-за повреждения линии электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу польской компании — оператора нефтепроводов PERN.
«Этим утром была повреждена линия электропередачи, питающая сырьевую базу в Мишевце Стшалковском, и энергокомпания приостановила поставки электроэнергии. Результатом этой ситуации стало кратковременное прекращение прокачки нефти на северном участке между Гданьском и Плоцком, а также сокращение откачки на восточном участке. Также были временно приостановлены поставки нефти из Белоруссии», — сказала представитель компании Катажина Красиньская.
По ее словам, в настоящее время энергокомпания поставляет электроэнергию, поддерживается непрерывность работы системы.
Ранее 23 октября транзит российского сырья был приостановлен из-за технических проблем, которые возникли на территории Польши, сообщал пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко. Поступавшая из России нефть накапливалась в резервуарном парке ЛПДС «Мозырь». Позднее прокачку российской нефти восстановили.