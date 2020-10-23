В Польше назвали причину временного прекращения транзита российской нефти

«Этим утром была повреждена линия электропередачи, питающая сырьевую базу в Мишевце Стшалковском, и энергокомпания приостановила поставки электроэнергии. Результатом этой ситуации стало кратковременное прекращение прокачки нефти на северном участке между Гданьском и Плоцком, а также сокращение откачки на восточном участке. Также были временно приостановлены поставки нефти из Белоруссии», — сказала представитель компании Катажина Красиньская.