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Mail.ru Group продала сервис Maps.me за 1,6 млрд рублей

Ведомости

Mail.ru Group продала 100% картографического сервиса Maps.me, созданного белорусским IT-предпринимателем Юрием Мельничком. Об этом сообщили в Mail.ru. Сервис купила Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group. Сумма сделки составила 1,56 млрд руб.

Продажа сервиса связана с тем, что он не является ключевым активом для компании, пояснили в Mail.ru Group.

Mail.ru Group купила Maps.me в 2014 г. за 542 млн руб., отмечается в сообщении компании. Сейчас у него 140 млн установок и 10 млн активных пользователей

Maps.me была основана в 2010 г. Ее изначальное название — MapsWithMe. Ее основатель — белорусский IT-предприниматель и венчурный инвестор Юрий Мельничек.

Parity.com Group — это основанная в 2018 г. глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и других. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев. Штаб-квартира находится в Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных