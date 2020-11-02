Mail.ru Group продала сервис Maps.me за 1,6 млрд рублей

Parity.com Group — это основанная в 2018 г. глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и других. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев. Штаб-квартира находится в Швейцарии.