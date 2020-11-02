Mail.ru Group продала сервис Maps.me за 1,6 млрд рублей
Mail.ru Group продала 100% картографического сервиса Maps.me, созданного белорусским IT-предпринимателем Юрием Мельничком. Об этом сообщили в Mail.ru. Сервис купила Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group. Сумма сделки составила 1,56 млрд руб.
Продажа сервиса связана с тем, что он не является ключевым активом для компании, пояснили в Mail.ru Group.
Mail.ru Group купила Maps.me в 2014 г. за 542 млн руб., отмечается в сообщении компании. Сейчас у него 140 млн установок и 10 млн активных пользователей
Maps.me была основана в 2010 г. Ее изначальное название — MapsWithMe. Ее основатель — белорусский IT-предприниматель и венчурный инвестор Юрий Мельничек.
Parity.com Group — это основанная в 2018 г. глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и других. Основатели компании — Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев. Штаб-квартира находится в Швейцарии.