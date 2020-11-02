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«Магнит» запустил в Москве свой сервис доставки продуктов из магазинов

Ведомости

Продуктовая розничная сеть «Магнит» запускает в Москве собственный сервис доставки продуктов «Магнит Доставка», сообщает пресс-служба компании.

«Компания запустила собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов. Услуга доступна в новом приложении «Магнит Доставка», которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании», — говорится в сообщении. 

В ассортименте доступны около 5 000 наименований товаров, среднее время доставки по столице обозначено как «в течение 60 минут», а к определенному времени еду можно будет заказать за два дня. Ограничений на размер корзины не предусматривается, в сервисе можно заказать даже одну позицию. Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 руб. Для всех продуктов будут действовать скидки, обозначенные в магазинах сети.

Проект пилотируется в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда», специалисты которого вошли в команду разработки приложения.

В мае «Магнит» начал тестировать доставку своих продуктов через «Яндекс.Лавку». Время доставки было обозначено как 10-15 минут. «Магнит» стал основным поставщиком продукции для двух новых точек «Лавки» в Москве в Печатниках и Нагатинском затоне. Покупателям доступно около 2000 самых популярных товаров, в том числе готовая еда.

Основной конкурент «Магнита» — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — самостоятельно развивает экспресс-доставку. Летом она действовала в 439 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в пяти городах.

Ранее по теме: «Магнит» начал торговать через «Яндекс.Лавку»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных