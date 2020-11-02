«Магнит» запустил в Москве свой сервис доставки продуктов из магазинов

В ассортименте доступны около 5 000 наименований товаров, среднее время доставки по столице обозначено как «в течение 60 минут», а к определенному времени еду можно будет заказать за два дня. Ограничений на размер корзины не предусматривается, в сервисе можно заказать даже одну позицию. Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 руб. Для всех продуктов будут действовать скидки, обозначенные в магазинах сети.