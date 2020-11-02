«Магнит» запустил в Москве свой сервис доставки продуктов из магазинов
«Компания запустила собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов. Услуга доступна в новом приложении «Магнит Доставка», которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании», — говорится в сообщении.
В ассортименте доступны около 5 000 наименований товаров, среднее время доставки по столице обозначено как «в течение 60 минут», а к определенному времени еду можно будет заказать за два дня. Ограничений на размер корзины не предусматривается, в сервисе можно заказать даже одну позицию. Стоимость доставки зависит от размера заказа и варьируется от 0 до 149 руб. Для всех продуктов будут действовать скидки, обозначенные в магазинах сети.
Проект пилотируется в партнерстве с сервисом «Яндекс.Еда», специалисты которого вошли в команду разработки приложения.
В мае «Магнит» начал тестировать доставку своих продуктов через «Яндекс.Лавку». Время доставки было обозначено как 10-15 минут. «Магнит» стал основным поставщиком продукции для двух новых точек «Лавки» в Москве в Печатниках и Нагатинском затоне. Покупателям доступно около 2000 самых популярных товаров, в том числе готовая еда.
Основной конкурент «Магнита» — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — самостоятельно развивает экспресс-доставку. Летом она действовала в 439 магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в пяти городах.