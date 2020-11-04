Россия ведет переговоры о поставках водорода в Японию

В энергетической стратегии России до 2035 г. отмечается, что Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Ожидается, что Россия сможет экспортировать 200 000 т. водорода к 2024 г., а к 2035 г. – 2 млн т.