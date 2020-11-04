Россия ведет переговоры о поставках водорода в Японию
Россия начала вести переговоры с японскими властями и бизнесом о поставках водорода, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в интервью изданию Nikkei.
По его словам, сейчас Россия ведет переговоры с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, корпорацией Kawasaki Heavy Industries, а также рядом других компаний. Замминистра выразил надежду, что между двумя странами будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве.
Сорокин рассказал, что наиболее экономичным остается извлечение водорода из природного газа, однако в России пробуются и другие способы его производства. Кроме того, рассматривается возможность использования АЭС для производства водорода, добавил он.
В числе перспективных направлений для экспорта водорода Россия рассматривает Японию, Китай и Южную Корею, а также европейские страны, включая Германию и Францию. Использовать водород можно в транспортной индустрии, нефтепереработке, производстве электроэнергии, химикатов и удобрений, добавил Сорокин.
В энергетической стратегии России до 2035 г. отмечается, что Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Ожидается, что Россия сможет экспортировать 200 000 т. водорода к 2024 г., а к 2035 г. – 2 млн т.
Впервые на правительственном уровне внедрение водородной энергетики обсудили в сентябре 2019 г. Тогда EnergyNet оценил необходимый объем инвестиций для развития отрасли в $2,2–3,9 млрд в год, отметив, что водородная энергетика сможет приносить доход $1,7–3,1 млрд ежегодно. Отмечалось, что мировой рынок к этому времени достигнет $26 млрд в год.