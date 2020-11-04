Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Россия ведет переговоры о поставках водорода в Японию

Ведомости

Россия начала вести переговоры с японскими властями и бизнесом о поставках водорода, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в интервью изданию Nikkei.

По его словам, сейчас Россия ведет переговоры с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, корпорацией Kawasaki Heavy Industries, а также рядом других компаний. Замминистра выразил надежду, что между двумя странами будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Сорокин рассказал, что наиболее экономичным остается извлечение водорода из природного газа, однако в России пробуются и другие способы его производства. Кроме того, рассматривается возможность использования АЭС для производства водорода, добавил он.

В числе перспективных направлений для экспорта водорода Россия рассматривает Японию, Китай и Южную Корею, а также европейские страны, включая Германию и Францию. Использовать водород можно в транспортной индустрии, нефтепереработке, производстве электроэнергии, химикатов и удобрений, добавил Сорокин.

В энергетической стратегии России до 2035 г. отмечается, что Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Ожидается, что Россия сможет экспортировать 200 000 т. водорода к 2024 г., а к 2035 г. – 2 млн т.

Впервые на правительственном уровне внедрение водородной энергетики обсудили в сентябре 2019 г. Тогда EnergyNet оценил необходимый объем инвестиций для развития отрасли в $2,2–3,9 млрд в год, отметив, что водородная энергетика сможет приносить доход $1,7–3,1 млрд ежегодно. Отмечалось, что мировой рынок к этому времени достигнет $26 млрд в год.

Ранее по теме: Новак ожидает рост спроса на газ в ближайшие десятилетия

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных