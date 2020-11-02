Новак ожидает рост спроса на газ в ближайшие десятилетия
Доля природного газа на мировом рынке в ближайшие десятилетия будет расти, заявил министр энергетики России Александр Новак газете Guardian.
«Мы считаем, что доля природного газа на энергетическом рынке будет только расти. По нашему мнению, это касается не только Европы, но и всего мира», — сказал Новак.
Россия «не считает, что достигнет пика добычи газа в ближайшее время», так как спрос в мире на газ будет продолжать расти в предстоящие десятилетия, несмотря на задачи в области экологии, приводит газета слова Новака. Помимо этого, глава российского Минэнерго отметил, что Россия планирует стать мировым лидером в производстве чистого водорода наряду с увеличением добычи газа.
29 октября президент России Владимир Путин назвал невозможным отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия. По словам главы государства, свыше 70% экспорта российского газа приходится на Европу, в то же время Москва расширяет поставки в Азию.