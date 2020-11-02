Новак ожидает рост спроса на газ в ближайшие десятилетия

Россия «не считает, что достигнет пика добычи газа в ближайшее время», так как спрос в мире на газ будет продолжать расти в предстоящие десятилетия, несмотря на задачи в области экологии, приводит газета слова Новака. Помимо этого, глава российского Минэнерго отметил, что Россия планирует стать мировым лидером в производстве чистого водорода наряду с увеличением добычи газа.