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В Минпромторге высказались против закрытия бизнеса на фоне коронавируса

Ведомости

Уже принятых мер против коронавируса, которые обязаны соблюдать компании малого и крупного бизнеса, достаточно, поэтому закрывать сферу торговли сейчас не надо, заявил в кулуарах Недели российского ритейла директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

«Розничные компании, все причем — и крупный бизнес, и малый бизнес, — очень серьезно к этому относятся. Мы считаем, что этого вполне достаточно. Дополнительно уж точно ничего не нужно делать, и закрывать точно. Это наше мнение», — цитируют чиновника «РИА Новости».

Кузнецов подчеркнул, что Минпромторг считает достаточными уже принятые правительством меры против коронавируса. Он также добавил, что в сфере розничной торговли процент заболевших граждан в среднем в два раза ниже, чем в целом по стране.

Ситуация с коронавирусом в России, как и в ряде других государств, ежедневно ухудшается. По данным оперштаба, за последние сутки в стране был установлен антирекорд по числу выявленных случаев заболевания — 21 798. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 796 132 человека. Из них 30 793 умерли. Количество активных случаев заболевания к 9 ноября составляет 430 198.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных