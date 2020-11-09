В Минпромторге высказались против закрытия бизнеса на фоне коронавируса
Уже принятых мер против коронавируса, которые обязаны соблюдать компании малого и крупного бизнеса, достаточно, поэтому закрывать сферу торговли сейчас не надо, заявил в кулуарах Недели российского ритейла директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.
«Розничные компании, все причем — и крупный бизнес, и малый бизнес, — очень серьезно к этому относятся. Мы считаем, что этого вполне достаточно. Дополнительно уж точно ничего не нужно делать, и закрывать точно. Это наше мнение», — цитируют чиновника «РИА Новости».
Кузнецов подчеркнул, что Минпромторг считает достаточными уже принятые правительством меры против коронавируса. Он также добавил, что в сфере розничной торговли процент заболевших граждан в среднем в два раза ниже, чем в целом по стране.
Ситуация с коронавирусом в России, как и в ряде других государств, ежедневно ухудшается. По данным оперштаба, за последние сутки в стране был установлен антирекорд по числу выявленных случаев заболевания — 21 798. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 796 132 человека. Из них 30 793 умерли. Количество активных случаев заболевания к 9 ноября составляет 430 198.