В Минпромторге высказались против закрытия бизнеса на фоне коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России, как и в ряде других государств, ежедневно ухудшается. По данным оперштаба, за последние сутки в стране был установлен антирекорд по числу выявленных случаев заболевания — 21 798. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1 796 132 человека. Из них 30 793 умерли. Количество активных случаев заболевания к 9 ноября составляет 430 198.