Минпромторг назвал долю закрывшихся на фоне пандемии кафе и ресторанов
До 20% кафе и ресторанов закрылись в России на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«По экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись», — сказал Мантуров на «Неделе ритейла-2020». Оборот непродовольственных магазинов в апреле просел на 40%, в мае – на 30%, а продуктовые сети столкнулись с ажиотажным спросом на продукты первой необходимости. Ритейлеры не заработали на нем из-за роста издержек, отметил он.
«И в апреле, и в мае в этом секторе оборот падал на 10%, ценники практически не менялись, а логистические издержки возрастали», — объяснил Мантуров.
При этом интернет-торговля с марта выросла минимум вдвое по сравнению с показателями предыдущего года из-за смещения спроса под воздействием эпидемиологической обстановки, добавил министр.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента выздоровели, 256 скончались.