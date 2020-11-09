Минпромторг назвал долю закрывшихся на фоне пандемии кафе и ресторанов

«По экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись», — сказал Мантуров на «Неделе ритейла-2020». Оборот непродовольственных магазинов в апреле просел на 40%, в мае – на 30%, а продуктовые сети столкнулись с ажиотажным спросом на продукты первой необходимости. Ритейлеры не заработали на нем из-за роста издержек, отметил он.