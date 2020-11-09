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Минпромторг назвал долю закрывшихся на фоне пандемии кафе и ресторанов

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До 20% кафе и ресторанов закрылись в России на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. 

«По экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись», — сказал Мантуров на «Неделе ритейла-2020». Оборот непродовольственных магазинов в апреле просел на 40%, в мае – на 30%, а продуктовые сети столкнулись с ажиотажным спросом на продукты первой необходимости. Ритейлеры не заработали на нем из-за роста издержек, отметил он.

«И в апреле, и в мае в этом секторе оборот падал на 10%, ценники практически не менялись, а логистические издержки возрастали», — объяснил Мантуров.

При этом интернет-торговля с марта выросла минимум вдвое по сравнению с показателями предыдущего года из-за смещения спроса под воздействием эпидемиологической обстановки, добавил министр.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев заражения коронавирусом – это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента выздоровели, 256 скончались.

Ранее по теме: В Минпромторге высказались против закрытия бизнеса на фоне коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных