Субсидии на привлечение туристов в Россию получат 73 туроператора
Ростуризм обнародовал список туроператоров, которым предоставят субсидии из федерального бюджета на привлечение в страну иностранных туристов. В него вошли 73 туроператора.
«Федеральное агентство по туризму в соответствии с пунктом 14 правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов, … информирует о результатах заседания рабочей группы по отбору заявок туроператоров на предоставление субсидий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отказано в предоставлении субсидий 33 компаниям.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года. Она напомнила, что по тогам прошлого года доходы отрасли от въездного туризма составили около $11 млрд. Руководитель Ростуризма подчеркнула, что российская туристическая отрасль «выстояла» в результате пандемии коронавируса, крупных и резонансных банкротств туркомпаний не было.
В конце сентября президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что объем недополученных доходов туристической отрасли России из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса по итогам года может составить около $8-9 млрд.