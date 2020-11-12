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«Ростелеком» заявил о покупке телекоммуникационного бизнеса «Лукойла»

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«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении телекоммуникационного бизнеса «Лукойла» — компании «Лукойл-информ», сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Сумма сделки составит не менее 2 млрд рублей.

«Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл / пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году», — говорится в сообщении компании.

Согласно условиям сделки, «Лукойл» сохранит в течение следующих 5 лет объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «Лукойл-информ».

«Лукойл-информ» осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России, в том числе геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных