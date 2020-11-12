«Ростелеком» заявил о покупке телекоммуникационного бизнеса «Лукойла»

«Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл / пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году», — говорится в сообщении компании.