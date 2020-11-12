«Ростелеком» заявил о покупке телекоммуникационного бизнеса «Лукойла»
«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении телекоммуникационного бизнеса «Лукойла» — компании «Лукойл-информ», сообщает пресс-служба «Ростелекома».
Сумма сделки составит не менее 2 млрд рублей.
«Структура сделки предполагает приобретение 50,1% долей в момент заключения сделки, а также предусматривает возможность реализации покупателем и продавцом опционов колл / пут, соответственно, на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году», — говорится в сообщении компании.
Согласно условиям сделки, «Лукойл» сохранит в течение следующих 5 лет объем действующих договоров на телекоммуникационные и ИТ-услуги с «Лукойл-информ».
«Лукойл-информ» осуществляет информационно-технологическое обеспечение всех российских предприятий «Лукойла» в 53 регионах России, в том числе геологоразведку, добычу, переработку, торговлю и сбыт.