Twitter вводит функцию исчезающих через 24 часа сообщений
В Twitter появится функция «флитов» — сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации по аналогии со stories в Instagram, сообщила соцсеть.
«Fleets предназначены для того, чтобы делиться сиюминутными мыслями — они помогают начать разговор и остаются там всего 24 часа», — говорится в сообщении.
Руководство соцсети поясняет, что во время проведенных тестов данной функции в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее люди чувствовали себя более комфортно, присоединяясь к беседе. «Мы видели, как люди с Fleets больше общались в Twitter», — заявили в соцсети.
Доступ к указанной функции получат все пользователи мобильных телефонов с операционными системами iOS и Android в ближайшие дни. Позднее появится возможность добавлять в 24-часовые сообщения стикеры и проводить онлайн-трансляции. Кроме того, пользователи соцсети смогут отвечать на «флиты» других участников.