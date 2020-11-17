Twitter вводит функцию исчезающих через 24 часа сообщений

Руководство соцсети поясняет, что во время проведенных тестов данной функции в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее люди чувствовали себя более комфортно, присоединяясь к беседе. «Мы видели, как люди с Fleets больше общались в Twitter», — заявили в соцсети.