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Twitter вводит функцию исчезающих через 24 часа сообщений

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В Twitter появится функция «флитов» — сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации по аналогии со stories в Instagram, сообщила соцсеть.

«Fleets предназначены для того, чтобы делиться сиюминутными мыслями — они помогают начать разговор и остаются там всего 24 часа», — говорится в сообщении.

Руководство соцсети поясняет, что во время проведенных тестов данной функции в Бразилии, Италии, Индии и Южной Корее люди чувствовали себя более комфортно, присоединяясь к беседе. «Мы видели, как люди с Fleets больше общались в Twitter», — заявили в соцсети.

Доступ к указанной функции получат все пользователи мобильных телефонов с операционными системами iOS и Android в ближайшие дни. Позднее появится возможность добавлять в 24-часовые сообщения стикеры и проводить онлайн-трансляции. Кроме того, пользователи соцсети смогут отвечать на «флиты» других участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных