TikTok позволит родителям ограничивать детей в проводимом времени в соцсети
Социальная сеть TikTok ввела дополнительные меры контроля, которые позволят родителям ограничивать время, которое дети смогу проводить в социальной сети, сообщается на сайте компании. Родители также смогут определять материалы, которые смогут просматривать их дети.
Родители смогут связать свою учетную запись с профилем ребенка, благодаря чему смогут контролировать потребляемый контент. В частности, родители смогут запретить ребенку искать материалы с определенным названием, хэштегом и аудиозаписью. Они смогут определять, сколько времени их ребенок будет проводить в TikTok каждый день, и установить, публичным или частным является аккаунт ребенка.
Кроме того, родители смогут ограничить число пользователей, которые смогут писать личные сообщения ребенку. Компания также отключит функцию личных сообщений для подростков младше 16 лет — им нельзя будет отправлять фото и видео.