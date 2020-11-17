TikTok позволит родителям ограничивать детей в проводимом времени в соцсети

Родители смогут связать свою учетную запись с профилем ребенка, благодаря чему смогут контролировать потребляемый контент. В частности, родители смогут запретить ребенку искать материалы с определенным названием, хэштегом и аудиозаписью. Они смогут определять, сколько времени их ребенок будет проводить в TikTok каждый день, и установить, публичным или частным является аккаунт ребенка.