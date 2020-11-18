«Роскосмос» вложит средства от продажи банка в космические проекты

«Роскосмос» борется за сохранение или даже увеличение финансирования своих программ, однако Минфин настаивает на том, чтобы они сократились на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Позже ведомство заявило, что «Роскосмос» осваивает выделяемые средства неэффективно: в 2019 году госкорпорация использовала только 81% ассигнований. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тогда заявил о «риске деградации» космической отрасли, если ей урежут финансирование. Он настаивает, что ассигнования должны сохраниться на уровне 1 трлн 406 млрд руб. до 2025 г., как прописано в Федеральной космической программе.