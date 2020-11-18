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«Роскосмос» вложит средства от продажи банка в космические проекты

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«Роскосмос» вложит средства, полученные от продажи Роскосмосбанка Промсвязьбанку (ПСБ), в новые космические проекты, сообщили «Интерфаксу» в госкорпорации.

«Полученные госкорпорацией «Роскосмос» денежные средства будут направлены на финансирование перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие, модернизацию, конкурентоспособность ракетно-космической отрасли», — сообщили агентству. Точную сумму, полученную от сделки с ПСБ, в «Роскосмосе» не назвали.

Ранее сегодня ЦБ сообщил, что новым санатором Роскосмосбанка станет опорный банк оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России – Промсвязьбанк (ПСБ), который выкупит 100% акций банка у «Роскосмоса» и присоединит его к себе до 1 мая 2021 года.

Роскосмосбанк находится на санации с 2015 г. Первоначально инвестором в рамках финансового оздоровления банка выступал Новикомбанк («дочка» госкорпорации «Ростех»), с мая 2018 г. этим стал заниматься «Роскосмос». Банк занимает 57-е место в России по активам (110,9 млрд руб.) на банковском рынке страны. Купивший его ПСБ, чьи активы оцениваются в 2 трлн руб., занимает восьмое место среди российских банков.

«Роскосмос» борется за сохранение или даже увеличение финансирования своих программ, однако Минфин настаивает на том, чтобы они сократились на 60 млрд руб. в 2021–2023 гг. Позже ведомство заявило, что «Роскосмос» осваивает выделяемые средства неэффективно: в 2019 году госкорпорация использовала только 81% ассигнований. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин тогда заявил о «риске деградации» космической отрасли, если ей урежут финансирование.  Он настаивает, что ассигнования должны сохраниться на уровне 1 трлн 406 млрд руб. до 2025 г., как прописано в Федеральной космической программе. 

2 ноября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли потребовал от главы «Роскосмоса» обосновать финансирование ряда дорогостоящих программ, включая разработку ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также дальнейшее развитие системы «Глонасс».

Ранее по теме: Минфин и «Роскосмос» вступили в публичные препирательства о сокращении расходов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных