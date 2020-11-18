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Сочи и Владивосток могут стать пунктами пропуска по электронной визе

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Сочи и Владивосток могут войти в перечень пунктов пропуска через границу России по электронной визе, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по развитию туризма, подписанный вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Предложения поручено представить МИДу, МВД, ФСБ, Минтрансу и Ростуризму, учитывая состоявшиеся обсуждения с заинтересованными органами исполнительной власти российских субъектов. Они должны представить согласованные предложения о дополнении перечня пунктов пропуска через российскую границу с использованием электронной визы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых с 2021 г. смогут оформлять электронные визы для въезда в Россию. В список вошли 52 страны, в частности, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Италия, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Турция, Франция, Чехия, Япония и другие.

В 2017 г. был запущен пилотный проект по введению электронной визы. Тогда иностранцы могли пересекать границу с Россией на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом получатели электронных виз не могли покинуть территорию региона, в который приехали. Планируется, что с 2021 г. въехать в Россию по электронной визе можно будет через любой пропускной пункт. Кроме того, согласно новому документу, можно будет путешествовать по всей России, а время пребывания в стране увеличится с 8 до 16 дней.

Ранее по теме: Мишустин утвердил страны для получения электронной визы в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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