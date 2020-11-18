Сочи и Владивосток могут стать пунктами пропуска по электронной визе

В 2017 г. был запущен пилотный проект по введению электронной визы. Тогда иностранцы могли пересекать границу с Россией на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом получатели электронных виз не могли покинуть территорию региона, в который приехали. Планируется, что с 2021 г. въехать в Россию по электронной визе можно будет через любой пропускной пункт. Кроме того, согласно новому документу, можно будет путешествовать по всей России, а время пребывания в стране увеличится с 8 до 16 дней.