Сочи и Владивосток могут стать пунктами пропуска по электронной визе
Сочи и Владивосток могут войти в перечень пунктов пропуска через границу России по электронной визе, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по развитию туризма, подписанный вице-премьером Дмитрием Чернышенко.
Предложения поручено представить МИДу, МВД, ФСБ, Минтрансу и Ростуризму, учитывая состоявшиеся обсуждения с заинтересованными органами исполнительной власти российских субъектов. Они должны представить согласованные предложения о дополнении перечня пунктов пропуска через российскую границу с использованием электронной визы.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых с 2021 г. смогут оформлять электронные визы для въезда в Россию. В список вошли 52 страны, в частности, Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Италия, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Турция, Франция, Чехия, Япония и другие.
В 2017 г. был запущен пилотный проект по введению электронной визы. Тогда иностранцы могли пересекать границу с Россией на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом получатели электронных виз не могли покинуть территорию региона, в который приехали. Планируется, что с 2021 г. въехать в Россию по электронной визе можно будет через любой пропускной пункт. Кроме того, согласно новому документу, можно будет путешествовать по всей России, а время пребывания в стране увеличится с 8 до 16 дней.