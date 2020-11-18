Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Мантуров заявил об увеличении выпуска лекарств в три раза до конца года

Ведомости

Российская промышленность увеличит объем выпуска лекарств в ноябре — декабре более чем в три раза, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По большинству препаратов в ноябре — декабре мы нарастим объемы более чем в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств», — цитирует ТАСС Мантурова.

Он уточнил, что речь, в частности, идет об антибиотике азитромицине, а также о препарате левофлоксацин. Кроме того, увеличение выпуска коснется и зарегистрированных препаратов от коронавируса, в том числе «Коронавира» и «Арепливира».

По его словам, сейчас на фоне повышения спроса компании экстренно заказывают большие объемы этих препаратов. «Дополнительно в конце прошлого месяца Минздрав включил в схему лечению еще семь препаратов. Очевидно, что по ним мы тоже получили дополнительный запрос», — добавил министр.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что цены на препараты для лечения коронавируса «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижены в четыре раза. Препараты для лечения коронавируса были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о снижении цен на препараты от коронавируса в четыре раза

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных