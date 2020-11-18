Мантуров заявил об увеличении выпуска лекарств в три раза до конца года
Российская промышленность увеличит объем выпуска лекарств в ноябре — декабре более чем в три раза, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«По большинству препаратов в ноябре — декабре мы нарастим объемы более чем в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств», — цитирует ТАСС Мантурова.
Он уточнил, что речь, в частности, идет об антибиотике азитромицине, а также о препарате левофлоксацин. Кроме того, увеличение выпуска коснется и зарегистрированных препаратов от коронавируса, в том числе «Коронавира» и «Арепливира».
По его словам, сейчас на фоне повышения спроса компании экстренно заказывают большие объемы этих препаратов. «Дополнительно в конце прошлого месяца Минздрав включил в схему лечению еще семь препаратов. Очевидно, что по ним мы тоже получили дополнительный запрос», — добавил министр.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что цены на препараты для лечения коронавируса «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижены в четыре раза. Препараты для лечения коронавируса были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство.