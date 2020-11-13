Мурашко рассказал о снижении цен на препараты от коронавируса в четыре раза

Препараты для лечения коронавируса были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство. Ранее производители сообщали, что препарат «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. В октябре Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке.