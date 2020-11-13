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Мурашко рассказал о снижении цен на препараты от коронавируса в четыре раза

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Цены на препараты для лечения коронавируса «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижены в четыре раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-1».

«Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза добилось снижения цены», — цитирует ТАСС Мурашко. Он подчеркнул, что фармацевтические работники должны своевременно заказывать соответствующие лекарства, а производители должны следить за спросом и не отставать.

В России зарегистрированы три препарата для лечения коронавируса — «Авифавир» («Химрар»), «Арепливир» (Биохимик) и «Коронавир» (Р-Фарм), которые относятся к одному МНН Фавипиравир.

Препараты для лечения коронавируса были внесены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство. Ранее производители сообщали, что препарат «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 руб., «Коронавир» – от 11 550 руб., «Авифавир» – около 8000 руб. В октябре Минздрав установил предельные отпускные цены на «Авифавир». Они составили 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Ранее по теме: Препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для болеющих на дому

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных