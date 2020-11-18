Росздравнадзор призвал аптеки заранее закупать лекарства

Если в аптеке остались единичные упаковки лекарств из перечня минимального ассортимента, отказ покупателю в их продаже является нарушением обязательных требований. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность. Однако если аптека не смогла продать лекарство из-за технического сбоя, наказание на нее распространяться не будет, отметили в ведомстве.