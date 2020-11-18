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Росздравнадзор призвал аптеки заранее закупать лекарства

Ведомости

Росздравнадзор призвал аптеки заранее закупать достаточное количество лекарственных средств из минимального ассортимента, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Аптечная организация должна заблаговременно озаботиться приобретением достаточного количества лекарственных препаратов из минимального ассортимента», — говорится в сообщении. Информационное письмо с разъяснениями Росздравнадзор направил своим территориальным органам. 

Если в аптеке остались единичные упаковки лекарств из перечня минимального ассортимента, отказ покупателю в их продаже является нарушением обязательных требований. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность. Однако если аптека не смогла продать лекарство из-за технического сбоя, наказание на нее распространяться не будет, отметили в ведомстве.

Ранее сегодня руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, а в 30% аптек отсутствуют рекомендованные Минздравом противовирусные препараты.

Ранее по теме: Глава ОНФ сообщил Путину об отсутствии лекарства от коронавируса в 85% аптек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных