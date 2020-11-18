Росздравнадзор призвал аптеки заранее закупать лекарства
Росздравнадзор призвал аптеки заранее закупать достаточное количество лекарственных средств из минимального ассортимента, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Аптечная организация должна заблаговременно озаботиться приобретением достаточного количества лекарственных препаратов из минимального ассортимента», — говорится в сообщении. Информационное письмо с разъяснениями Росздравнадзор направил своим территориальным органам.
Если в аптеке остались единичные упаковки лекарств из перечня минимального ассортимента, отказ покупателю в их продаже является нарушением обязательных требований. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность. Однако если аптека не смогла продать лекарство из-за технического сбоя, наказание на нее распространяться не будет, отметили в ведомстве.
Ранее сегодня руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, а в 30% аптек отсутствуют рекомендованные Минздравом противовирусные препараты.