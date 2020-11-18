Правительство рекомендовало экс-главу Минтранса Дитриха на пост главы ГТЛК
Правительство рекомендовало назначить экс-главу Минтранса Евгения Дитриха на должность гендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Правительство приняло решение по кандидатуре на пост генерального директора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). На эту должность рекомендован Евгений Дитрих», — говорится в сообщении.
Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения полномочий действующего руководителя компании Михаила Полубояринова, которого рекомендовано назначить главой «Аэрофлота».
Минтранс, которому правительство направило соответствующую директиву, осуществляет управление 100% акций ГТЛК.
Кроме того, представителям государства в совете директоров ГТЛК рекомендовано поддержать кандидатуру министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя совета директоров ГТЛК.