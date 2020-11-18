Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Правительство рекомендовало экс-главу Минтранса Дитриха на пост главы ГТЛК

Ведомости

Правительство рекомендовало назначить экс-главу Минтранса Евгения Дитриха на должность гендиректора «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), сообщила пресс-служба кабинета министров. 

«Правительство приняло решение по кандидатуре на пост генерального директора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). На эту должность рекомендован Евгений Дитрих», — говорится в сообщении. 

Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения полномочий действующего руководителя компании Михаила Полубояринова, которого рекомендовано назначить главой «Аэрофлота». 

Минтранс, которому правительство направило соответствующую директиву, осуществляет управление 100% акций ГТЛК

Кроме того, представителям государства в совете директоров ГТЛК рекомендовано поддержать кандидатуру министра транспорта Виталия Савельева на пост председателя совета директоров ГТЛК.

Ранее по теме: РБК: Дитрих отказался от должности врио губернатора Белгородской области

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных