Правительство рекомендовало экс-главу Минтранса Дитриха на пост главы ГТЛК

Избрание нового генерального директора ГТЛК с пятилетним сроком полномочий должно быть рассмотрено на внеочередном собрании акционеров компании наряду с вопросом досрочного прекращения полномочий действующего руководителя компании Михаила Полубояринова, которого рекомендовано назначить главой «Аэрофлота».