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РБК: Дитрих отказался от должности врио губернатора Белгородской области

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Бывший министр транспорта Евгений Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и знакомого бывшего министра. По данным издания, ему поступило такое предложение, но он от него отказался. Один из источников издания сообщает, что Дитрих может уйти в бизнес. 

О том, что кандидатура бывшего министра транспорта рассматривается на должность врио губернатора региона также ранее написал РБК со ссылкой на источники.  У Белгородской области отсутствует руководитель с сентября этого после отставки Евгения Савченко, который был губернатором 27 лет. 

Кандидатура главы Минтранса в качестве возможного врио губернатора Белгородской области изначально в Кремле не обсуждалась, уточняет издание. Однако она возникла после того, как было принято решение о его отставке и, соответственно, встал вопрос дальнейшего трудоустройства, пояснял источник. 

Евгений Дитрих до назначения в 2015 г. первым замминистра транспорта поработал в Минимуществе, Минэкономики, Федеральном дорожном агентстве, аппарате правительства, Ространснадзоре. Он занимал пост министра с мая 2018 г. 9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку сразу трех министров. В том числе и Дитриха. 

Владимир Путин отправил в отставку сразу трех министров

Это руководители Минтранса, Минприроды и Минстроя

27 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что Путин до сих пор не принял решения о назначении врио губернатора Белгородской области. Отставка Савченко была официально принята 22 сентября. Когда депутаты областной думы отправляли Савченко своим представителем в Совет Федерации, тот прямо попросил поддержать Дениса Буцаева, который «провел детство» в Белгородской области, а теперь стал ее «высшим должностным лицом», говорил бывший губернатор. Буцаев недолго руководил оператором мусорной реформы - «Российским экологическим оператором», а Савченко незадолго до отставки сделал его своим первым заместителем. 

Источники РБК уточняют, что Буцаев ожидал, что будет назначен президентом врио губернатора. По словам одного из собеседников, кандидат был согласован только предварительно. В дальнейшем в Кремле возникли вопросы к Буцаеву — в частности, там считали, что назначать его врио губернатора не стоит, «так как он не справился на предыдущем месте работы в РЭО», заключил источник. Еще один близкий к администрации президента собеседник уточняет, что вопросы к Буцаеву возникли и со стороны спецслужб.

Ранее по теме: Кремль больше месяца выбирает кандидата на смену Евгению Савченко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных