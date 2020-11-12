РБК: Дитрих отказался от должности врио губернатора Белгородской области

Источники РБК уточняют, что Буцаев ожидал, что будет назначен президентом врио губернатора. По словам одного из собеседников, кандидат был согласован только предварительно. В дальнейшем в Кремле возникли вопросы к Буцаеву — в частности, там считали, что назначать его врио губернатора не стоит, «так как он не справился на предыдущем месте работы в РЭО», заключил источник. Еще один близкий к администрации президента собеседник уточняет, что вопросы к Буцаеву возникли и со стороны спецслужб.