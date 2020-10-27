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Кремль больше месяца выбирает кандидата на смену Евгению Савченко

Белгородская область готова принять компромиссного губернатора
Максим Иванов Светлана Бочарова
Найти замену Евгению Савченко, который 26 лет руководил Белгородской областью, пока не удалось /Антон Вергун / ТАСС

Президент до сих пор не принял решения о назначении врио губернатора Белгородской области, заявил 27 октября журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. К этому моменту прошло 35 дней после того, как 22 сентября Путин удовлетворил отставку Евгения Савченко, руководившего областью 26 лет и добровольно подавшего в отставку 17 сентября. Отсутствие губернатора не означает, «что там [в области] не ведется работа»: «Все-таки это, конечно, приоритет – обеспечение бесперебойной работы региональных властей. В этом плане не должно быть сомнений». Переживать за регион не стоит, заверил Песков, поскольку, по его мнению, «врио в любом случае есть»: «В любом случае есть человек, который, что называется, сидит на хозяйстве». Имя такого человека пресс-секретарь президента назвать затруднился.

Под «врио» главы Белгородской области Песков имел в виду первого заместителя губернатора, который по уставу заменяет начальника в случае его отсутствия, т. е. становится и. о. В день подачи заявления о своей отставке Савченко успел провести спецоперацию: назначить первым замом Дениса Буцаева. Буцаев ранее недолго руководил «Российским экологическим оператором», собеседник «Ведомостей» на рынке сбора и утилизации мусора называет его ставленником семьи бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.

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22 сентября, когда депутаты областной думы отправляли Савченко своим представителем в Совет Федерации, тот прямо попросил поддержать Буцаева, который «провел детство» в Белгородской области, а теперь стал ее «высшим должностным лицом», говорил бывший губернатор.

«Белгородская область – очень системный регион, – заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации региона. – Мы будем поддерживать кандидата, которого выдвинет президент России». При этом первый заместитель «выполняет функции и. о.», добавил он.

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Савченко хотел назначения врио губернатора Буцаева и предварительно обсуждал это с администрацией президента (АП), но окончательного согласия не получил, знает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Тогда Савченко начал действовать самостоятельно: сформировал лояльное региональное заксобрание и оно избрало его своим представителем в Совете Федерации, после того как Савченко подал в отставку, напомнил источник. Заксобрание возглавила Ольга Павлова – бывший заместитель Савченко по внутренней политике. Саму же облдуму местные политики давно называют «советом директоров Белгородской области»: здесь представлены руководители практически всех крупных предприятий региона – от аграрных до структур «Металлоинвеста».

Действия экс-губернатора вызвали недовольство [АП], которая теперь возражает против утверждения Буцаева в качестве врио губернатора, поясняет собеседник «Ведомостей». В результате возникла задержка с принятием кадрового решения – в Кремле ищут нового человека на этот пост, резюмировал источник.

По словам источника, близкого к полпредству Центрального федерального округа, «начальство в непростой ситуации»: «Очевидно, что в Белгороде произошла смена власти очень сильной местной элитой, а такую вольницу уже давно везде перекрыли. Получается, и Буцаева оставлять нельзя, и своего продавливать чревато прямым противодействием на всех уровнях, включая высший».

«Белгородская область напоминает зависший фрегат, – говорит политолог Владимир Слатинов. – Ясно одно: борьба за лакомый актив под названием «белгородская экономика» продолжается и, как всегда, борющимся сторонам уже нет никакого дела, скажем, до того, что регион месяц живет в подвешенном состоянии. Инерция отстроенной Савченко системы еще работает, но это не может продолжаться бесконечно».

По мнению политолога Евгения Минченко, выбор врио губернатора Белгородской области осложняется несколькими факторами, в том числе необходимостью сохранения электоральной эффективности на предстоящих выборах Госдумы. При выборе «слово Савченко будет не окончательным, но его позиция тоже будет учитываться».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных