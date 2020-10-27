Кремль больше месяца выбирает кандидата на смену Евгению Савченко

Президент до сих пор не принял решения о назначении врио губернатора Белгородской области, заявил 27 октября журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. К этому моменту прошло 35 дней после того, как 22 сентября Путин удовлетворил отставку Евгения Савченко, руководившего областью 26 лет и добровольно подавшего в отставку 17 сентября. Отсутствие губернатора не означает, «что там [в области] не ведется работа»: «Все-таки это, конечно, приоритет – обеспечение бесперебойной работы региональных властей. В этом плане не должно быть сомнений». Переживать за регион не стоит, заверил Песков, поскольку, по его мнению, «врио в любом случае есть»: «В любом случае есть человек, который, что называется, сидит на хозяйстве». Имя такого человека пресс-секретарь президента назвать затруднился.