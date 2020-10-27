Кремль больше месяца выбирает кандидата на смену Евгению Савченко

Кремль больше месяца выбирает кандидата на смену Евгению СавченкоБелгородская область готова принять компромиссного губернатора
Президент до сих пор не принял решения о назначении врио губернатора Белгородской области, заявил 27 октября журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. К этому моменту прошло 35 дней после того, как 22 сентября Путин удовлетворил отставку Евгения Савченко, руководившего областью 26 лет и добровольно подавшего в отставку 17 сентября. Отсутствие губернатора не означает, «что там [в области] не ведется работа»: «Все-таки это, конечно, приоритет – обеспечение бесперебойной работы региональных властей. В этом плане не должно быть сомнений». Переживать за регион не стоит, заверил Песков, поскольку, по его мнению, «врио в любом случае есть»: «В любом случае есть человек, который, что называется, сидит на хозяйстве». Имя такого человека пресс-секретарь президента назвать затруднился.
Под «врио» главы Белгородской области Песков имел в виду первого заместителя губернатора, который по уставу заменяет начальника в случае его отсутствия, т. е. становится и. о. В день подачи заявления о своей отставке Савченко успел провести спецоперацию: назначить первым замом Дениса Буцаева. Буцаев ранее недолго руководил «Российским экологическим оператором», собеседник «Ведомостей» на рынке сбора и утилизации мусора называет его ставленником семьи бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.
22 сентября, когда депутаты областной думы отправляли Савченко своим представителем в Совет Федерации, тот прямо попросил поддержать Буцаева, который «провел детство» в Белгородской области, а теперь стал ее «высшим должностным лицом», говорил бывший губернатор.
«Белгородская область – очень системный регион, – заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации региона. – Мы будем поддерживать кандидата, которого выдвинет президент России». При этом первый заместитель «выполняет функции и. о.», добавил он.
Угроза от страховки
Савченко хотел назначения врио губернатора Буцаева и предварительно обсуждал это с администрацией президента (АП), но окончательного согласия не получил, знает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Тогда Савченко начал действовать самостоятельно: сформировал лояльное региональное заксобрание и оно избрало его своим представителем в Совете Федерации, после того как Савченко подал в отставку, напомнил источник. Заксобрание возглавила Ольга Павлова – бывший заместитель Савченко по внутренней политике. Саму же облдуму местные политики давно называют «советом директоров Белгородской области»: здесь представлены руководители практически всех крупных предприятий региона – от аграрных до структур «Металлоинвеста».
Действия экс-губернатора вызвали недовольство [АП], которая теперь возражает против утверждения Буцаева в качестве врио губернатора, поясняет собеседник «Ведомостей». В результате возникла задержка с принятием кадрового решения – в Кремле ищут нового человека на этот пост, резюмировал источник.
По словам источника, близкого к полпредству Центрального федерального округа, «начальство в непростой ситуации»: «Очевидно, что в Белгороде произошла смена власти очень сильной местной элитой, а такую вольницу уже давно везде перекрыли. Получается, и Буцаева оставлять нельзя, и своего продавливать чревато прямым противодействием на всех уровнях, включая высший».
«Белгородская область напоминает зависший фрегат, – говорит политолог Владимир Слатинов. – Ясно одно: борьба за лакомый актив под названием «белгородская экономика» продолжается и, как всегда, борющимся сторонам уже нет никакого дела, скажем, до того, что регион месяц живет в подвешенном состоянии. Инерция отстроенной Савченко системы еще работает, но это не может продолжаться бесконечно».
По мнению политолога Евгения Минченко, выбор врио губернатора Белгородской области осложняется несколькими факторами, в том числе необходимостью сохранения электоральной эффективности на предстоящих выборах Госдумы. При выборе «слово Савченко будет не окончательным, но его позиция тоже будет учитываться».