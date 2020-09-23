Евгений Савченко может встретиться с президентом в общем порядке

Савченко – последний из губернаторов, пришедших к власти при первом президенте России Борисе Ельцине. После того как депутаты облдумы делегировали его в Совет Федерации, Савченко заявил, что при назначении обещал две вещи: «Вернулся из Москвы не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить и созидать новое. Второе – я вернулся не для того, чтобы преследовать инакомыслящих, а чтобы объединять всех вокруг общих целей». Также он сказал, что добровольно оставляет свой пост и принимает «новое служение» с чувством «исполненного долга» перед земляками. В качестве исполняющего обязанности губернатора Савченко представил Дениса Буцаева. Он юридически исполняет эти обязанности в связи с отставкой Савченко по своей должности: 17 сентября был назначен первым заместителем губернатора Белгородской области. Указ президента о назначении врио губернатора, который будет руководить до следующих выборов, на момент сдачи номера не был подписан. Савченко между тем охарактеризовал варяга, бывшего вице-премьера правительства Подмосковья и бывшего гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор», как человека, который знаком с областью.