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Евгений Савченко может встретиться с президентом в общем порядке

Как губернатор-тяжеловес был избран членом Совета Федерации
Максим Иванов
Савченко – последний из губернаторов, пришедших к власти при первом президенте России Борисе Ельцине /Пресс-служба президента России

Евгений Савченко 22 сентября был единогласно утвержден членом Совета Федерации от Белгородской облдумы. Он смог получить назначение, поскольку вел региональный список «Единой России» на выборы в облдуму в 2020 г. и благодаря этому смог претендовать на место в верхней палате федерального парламента. Президент Владимир Путин удовлетворил заявление Савченко об отставке по собственному желанию, подписав соответствующий указ только 22 сентября: Кремль его обнародовал после решения Белгородской облдумы о новом месте работы Савченко.

23 сентября бывший губернатор-тяжеловес может встретиться с Путиным в ходе встречи президента со всеми членами Совета Федерации. Верхняя палата парламента возобновляет работу после каникул, и к началу сессии Путин пригласил их в Кремль для своего выступления (издание Meduza сообщало, что Путин также может впервые назначить сенаторов по своей, президентской квоте).

Савченко – последний из губернаторов, пришедших к власти при первом президенте России Борисе Ельцине. После того как депутаты облдумы делегировали его в Совет Федерации, Савченко заявил, что при назначении обещал две вещи: «Вернулся из Москвы не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить и созидать новое. Второе – я вернулся не для того, чтобы преследовать инакомыслящих, а чтобы объединять всех вокруг общих целей». Также он сказал, что добровольно оставляет свой пост и принимает «новое служение» с чувством «исполненного долга» перед земляками. В качестве исполняющего обязанности губернатора Савченко представил Дениса Буцаева. Он юридически исполняет эти обязанности в связи с отставкой Савченко по своей должности: 17 сентября был назначен первым заместителем губернатора Белгородской области. Указ президента о назначении врио губернатора, который будет руководить до следующих выборов, на момент сдачи номера не был подписан. Савченко между тем охарактеризовал варяга, бывшего вице-премьера правительства Подмосковья и бывшего гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор», как человека, который знаком с областью.

27 лет

возглавлял Белгородскую область Евгений Савченко, будучи назначен в октябре 1993 г.

Это не единственное важное кадровое решение: вчера же депутаты облдумы избрали спикером Ольгу Павлову, которая при Савченко была вице-губернатором по внутренней политике. Она сообщила, что приняла предложение возглавить облдуму «с учетом решения Евгения Степановича».

Ранее по теме: Евгений Савченко может стать сенатором до официальной отставки с поста губернатора

Павлова стала фактически председателем совета директоров Белгородской области: в облдуме 30 человек – генеральные директора важных региональных предприятий, говорит политолог Владимир Слатинов. «Конструкция с сильной контролируемой облдумой была выстроена Савченко для укрощения аппетитов нового варяга, – говорит эксперт. – И хотя губернатор – это по определению доминирующий актор в региональной политике, Савченко в отличие от отправленных в отставку глав Курской и Липецкой областей Александра Михайлова и Олега Королёва выстроил эшелонированную систему защиты». Буцаеву будет сложно перехватить контроль за всей системой принятия решений, из-за чего будут реализовываться компромиссные стратегии развития региона, говорит Слатинов: «Автономное выдвижение в Совет Федерации от облдумы (а не губернатора) – это демонстрация того, что Савченко остался более самостоятельным в рамках системы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных