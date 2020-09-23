Евгений Савченко может встретиться с президентом в общем порядке

Евгений Савченко может встретиться с президентом в общем порядкеКак губернатор-тяжеловес был избран членом Совета Федерации
Евгений Савченко 22 сентября был единогласно утвержден членом Совета Федерации от Белгородской облдумы. Он смог получить назначение, поскольку вел региональный список «Единой России» на выборы в облдуму в 2020 г. и благодаря этому смог претендовать на место в верхней палате федерального парламента. Президент Владимир Путин удовлетворил заявление Савченко об отставке по собственному желанию, подписав соответствующий указ только 22 сентября: Кремль его обнародовал после решения Белгородской облдумы о новом месте работы Савченко.
23 сентября бывший губернатор-тяжеловес может встретиться с Путиным в ходе встречи президента со всеми членами Совета Федерации. Верхняя палата парламента возобновляет работу после каникул, и к началу сессии Путин пригласил их в Кремль для своего выступления (издание Meduza сообщало, что Путин также может впервые назначить сенаторов по своей, президентской квоте).
Савченко – последний из губернаторов, пришедших к власти при первом президенте России Борисе Ельцине. После того как депутаты облдумы делегировали его в Совет Федерации, Савченко заявил, что при назначении обещал две вещи: «Вернулся из Москвы не для того, чтобы разрушать, а чтобы строить и созидать новое. Второе – я вернулся не для того, чтобы преследовать инакомыслящих, а чтобы объединять всех вокруг общих целей». Также он сказал, что добровольно оставляет свой пост и принимает «новое служение» с чувством «исполненного долга» перед земляками. В качестве исполняющего обязанности губернатора Савченко представил Дениса Буцаева. Он юридически исполняет эти обязанности в связи с отставкой Савченко по своей должности: 17 сентября был назначен первым заместителем губернатора Белгородской области. Указ президента о назначении врио губернатора, который будет руководить до следующих выборов, на момент сдачи номера не был подписан. Савченко между тем охарактеризовал варяга, бывшего вице-премьера правительства Подмосковья и бывшего гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор», как человека, который знаком с областью.
27 лет
возглавлял Белгородскую область Евгений Савченко, будучи назначен в октябре 1993 г.
Это не единственное важное кадровое решение: вчера же депутаты облдумы избрали спикером Ольгу Павлову, которая при Савченко была вице-губернатором по внутренней политике. Она сообщила, что приняла предложение возглавить облдуму «с учетом решения Евгения Степановича».
Павлова стала фактически председателем совета директоров Белгородской области: в облдуме 30 человек – генеральные директора важных региональных предприятий, говорит политолог Владимир Слатинов. «Конструкция с сильной контролируемой облдумой была выстроена Савченко для укрощения аппетитов нового варяга, – говорит эксперт. – И хотя губернатор – это по определению доминирующий актор в региональной политике, Савченко в отличие от отправленных в отставку глав Курской и Липецкой областей Александра Михайлова и Олега Королёва выстроил эшелонированную систему защиты». Буцаеву будет сложно перехватить контроль за всей системой принятия решений, из-за чего будут реализовываться компромиссные стратегии развития региона, говорит Слатинов: «Автономное выдвижение в Совет Федерации от облдумы (а не губернатора) – это демонстрация того, что Савченко остался более самостоятельным в рамках системы».