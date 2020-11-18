США пока не уведомили Росавиацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX
Росавиация пока не получала официальной информации от Федеральной авиационной администрации США о возобновлении эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Официальной информации о возобновлении эксплуатации воздушного судна Boeing 737 MAX в Росавиацию от ФАА США как первичной сертификационной власти пока не поступало», — говорится в сообщении.
18 ноября ФАА разрешила полеты этого типа воздушного судна, которые были запрещены с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек.
При этом Росавиация и Авиарегистр России продолжают работы по сертификации изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) семейства самолетов Boeing 737 МАХ. В этом процессе обязательно будут учитываться результаты сертификации и выводы как ФАА США, так и других регуляторов, уточнили в пресс-службе авиарегулятора.
Boeing 737 MAX вряд ли вернется в эксплуатацию в скором времени, потому что в конструкцию уже выпущенных судов потребуется внести необходимые изменения. Кроме того, ФАА будет требовать переобучения пилотов. При этом ряд авиакомпаний уже запланировали первые полеты на этих судах, сообщало агентство Reuters. American Airlines запустит первый за 20 месяцев рейс самолета 29 декабря, а Southwest Airlines надеется начать эксплуатацию лайнера во втором квартале 2021 года.
В середине октября Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 Max достаточно безопасным для возобновления полетов. Директиву по летной годности европейский регулятор пообещал выпустить в течение ноября.