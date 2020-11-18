Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

США пока не уведомили Росавиацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX

Ведомости

Росавиация пока не получала официальной информации от Федеральной авиационной администрации США о возобновлении эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Официальной информации о возобновлении эксплуатации воздушного судна Boeing 737 MAX в Росавиацию от ФАА США как первичной сертификационной власти пока не поступало», — говорится в сообщении. 

18 ноября ФАА разрешила полеты этого типа воздушного судна, которые были запрещены с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек.

При этом Росавиация и Авиарегистр России продолжают работы по сертификации изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) семейства самолетов Boeing 737 МАХ. В этом процессе обязательно будут учитываться результаты сертификации и выводы как ФАА США, так и других регуляторов, уточнили в пресс-службе авиарегулятора. 

Boeing 737 MAX вряд ли вернется в эксплуатацию в скором времени, потому что в конструкцию уже выпущенных судов потребуется внести необходимые изменения. Кроме того, ФАА будет требовать переобучения пилотов. При этом ряд авиакомпаний уже запланировали первые полеты на этих судах, сообщало агентство Reuters. American Airlines запустит первый за 20 месяцев рейс самолета 29 декабря, а Southwest Airlines надеется начать эксплуатацию лайнера во втором квартале 2021 года. 

В середине октября Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 Max достаточно безопасным для возобновления полетов. Директиву по летной годности европейский регулятор пообещал выпустить в течение ноября.

Ранее по теме: Власти США разрешили возобновить эксплуатацию Boeing 737 Max

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных