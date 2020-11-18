США пока не уведомили Росавиацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX вряд ли вернется в эксплуатацию в скором времени, потому что в конструкцию уже выпущенных судов потребуется внести необходимые изменения. Кроме того, ФАА будет требовать переобучения пилотов. При этом ряд авиакомпаний уже запланировали первые полеты на этих судах, сообщало агентство Reuters. American Airlines запустит первый за 20 месяцев рейс самолета 29 декабря, а Southwest Airlines надеется начать эксплуатацию лайнера во втором квартале 2021 года.