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Российские аптеки сообщили о дефиците «Йодомарина»

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Препарат «Йодомарин», популярный для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме (международное непатентованное название — калия йодид), компании «Берлин-Хеми/А. Менарини» пропал из аптечных сетей, сообщил РБК со ссылкой на представителей сетей «36,6», «Неофарм» и «Магнит аптека». 

Глава «Неофарм» Евгений Нифантьев рассказал, что отгрузки препарата начались, но дефицит ликвидируют к концу ноября. Представитель аптек «36,6» заявил о «вымывании» препарата из аптек сети из-за отсутствия поставок. Представитель сети «Магнит аптека» рассказал, что дефицит препарата есть, однако в ближайшее время планируются его поставки. 

По данным аналитической компании DSM Group, «Йодомарин» в 2020 г. занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам — 93,1% в рублях и 89,1% в упаковках. Падение продаж началось в середине сентября, отметило издание. В октябре было продано около 123 тыс. упаковок препарата, в октябре 2019 г. — 320 500. В государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько аналогов препарата, в том числе российских, например, «Калия йодид Реневал», «Йодбаланс» и др.

В пресс-службе Росздравнадзора изданию ответили, что не получали письма от производителей о приостановке или прекращении производства «Йодомарина». По данным ведомства, в 2020 г. в гражданский оборот было выпущено более 400 тыс. упаковок препарата в дозировке калия йодиста 100 и более 1,6 млн упаковок препарата в дозировке 200. РБК также направил запрос производителю.

Ранее по теме: Российские аптеки сообщили о дефиците не имеющего аналогов антидепрессанта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных