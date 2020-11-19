Российские аптеки сообщили о дефиците «Йодомарина»
Препарат «Йодомарин», популярный для профилактики заболеваний щитовидной железы и восполнения недостатка йода в организме (международное непатентованное название — калия йодид), компании «Берлин-Хеми/А. Менарини» пропал из аптечных сетей, сообщил РБК со ссылкой на представителей сетей «36,6», «Неофарм» и «Магнит аптека».
Глава «Неофарм» Евгений Нифантьев рассказал, что отгрузки препарата начались, но дефицит ликвидируют к концу ноября. Представитель аптек «36,6» заявил о «вымывании» препарата из аптек сети из-за отсутствия поставок. Представитель сети «Магнит аптека» рассказал, что дефицит препарата есть, однако в ближайшее время планируются его поставки.
По данным аналитической компании DSM Group, «Йодомарин» в 2020 г. занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам — 93,1% в рублях и 89,1% в упаковках. Падение продаж началось в середине сентября, отметило издание. В октябре было продано около 123 тыс. упаковок препарата, в октябре 2019 г. — 320 500. В государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько аналогов препарата, в том числе российских, например, «Калия йодид Реневал», «Йодбаланс» и др.
В пресс-службе Росздравнадзора изданию ответили, что не получали письма от производителей о приостановке или прекращении производства «Йодомарина». По данным ведомства, в 2020 г. в гражданский оборот было выпущено более 400 тыс. упаковок препарата в дозировке калия йодиста 100 и более 1,6 млн упаковок препарата в дозировке 200. РБК также направил запрос производителю.