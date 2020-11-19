Российские аптеки сообщили о дефиците «Йодомарина»

По данным аналитической компании DSM Group, «Йодомарин» в 2020 г. занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам — 93,1% в рублях и 89,1% в упаковках. Падение продаж началось в середине сентября, отметило издание. В октябре было продано около 123 тыс. упаковок препарата, в октябре 2019 г. — 320 500. В государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько аналогов препарата, в том числе российских, например, «Калия йодид Реневал», «Йодбаланс» и др.