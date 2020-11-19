В России появится реестр онлайн-курсов

11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры приняты для снижения рисков распространения коронавируса в стране.