В России появится реестр онлайн-курсов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» для формирования единого реестра онлайн-курсов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Система обеспечивает выполнение следующих задач: формирование и ведение реестра онлайн-курсов, реализуемых различными образовательными организациями», — говорится в документе. Отмечается, что порядок формирования и ведения реестра устанавливает Минобрнауки. Финансирование системы будет осуществляться из средств федерального бюджета.
Планируется, что система, в частности, обеспечит интеграцию информационных систем образовательных организаций с образовательными платформами, а также организует централизованный учет результатов обучения на онлайн-курсах и учет образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования.
11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный режим обучения с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры приняты для снижения рисков распространения коронавируса в стране.