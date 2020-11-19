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Песков поддержал противодействие цензуре российских СМИ за рубежом

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Законопроект, предлагающий полную или частичную блокировку Роскомнадзором зарубежных интернет-ресурсов, «допускающих дискриминацию» в отношении российских СМИ, даст возможность и механизмы отвечать на такие действия. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, дискриминация российских СМИ на зарубежных площадках «определенно, имеет место» и этому «нужно противодействовать». «Но другое дело — выработка механизмов. Конечно, это предмет для тщательной проработки, я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», —  сказал Песков.

Он признал, что хотя предложенные авторами механизмы не окончательные, тем не менее они необходимы, так как зарубежные интернет-гиганты «ущемляют пользователей не только в России, но и по всему миру». «Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации», — пояснил Песков. Он добавил, что в обсуждении выбора между предлагаемой в законопроекте блокировкой и штрафами примет участие администрация президента.

«По ходу обсуждения здесь будет тоже какая-то точка зрения форсироваться [экспертными подразделениями Кремля]», — заключил Песков.

Ранее сегодня законопроект о блокировке зарубежных сайтов за цензуру российских СМИ внесли в Госдуму. Решение о блокировке предлагается принимать, в частности, в случае если на интернет-ресурсе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан». Кроме того, законопроект вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус, согласно документу, может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД России. 

До этого Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Также регулятор обращался в интернет-компанию с требованием снять пометку «неприемлемый и оскорбительный» с документального фильма RT о протестах в США, также размещенного в YouTube. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных