Песков поддержал противодействие цензуре российских СМИ за рубежом

Он признал, что хотя предложенные авторами механизмы не окончательные, тем не менее они необходимы, так как зарубежные интернет-гиганты «ущемляют пользователей не только в России, но и по всему миру». «Но в данном случае пусть со своими они сами разбираются, а нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации», — пояснил Песков. Он добавил, что в обсуждении выбора между предлагаемой в законопроекте блокировкой и штрафами примет участие администрация президента.