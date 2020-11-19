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Пушков разъяснил цели законопроекта о борьбе с интернет-цензурой

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Блокировка зарубежных сетевых платформ за цензуру в отношении российских СМИ должна быть предусмотрена как крайняя форма ответственности, заявил сенатор Алексей Пушков, являющийся одним из авторов нового законопроекта о блокировке интернет-ресурсов, внесенного в Госдуму.

«Не ставится цель блокировки ресурсов, но ставится цель прояснения тех правил, по которым эти компании должны действовать на территории РФ», — пояснил Пушков. По его словам, российская сторона выступает за свободный доступ к информации и не заинтересована в том, чтобы переходить к таким жестким мерам, как блокировка деятельности зарубежных сетевых компаний.

В частности, законопроект позволяет Роскомнадзору иметь необходимую юридическую основу для принятия быстрых оперативных решений по защите российского информационного пространства, объяснил Пушков, отметив, что выступает против автоматической блокировки на каждое нарушение.

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предусматривают возможность полной или частичной блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов, «допускающих дискриминацию» в отношении российских СМИ. В пояснительной записке говорилось, что решение о блокировке может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных