Пушков разъяснил цели законопроекта о борьбе с интернет-цензурой

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предусматривают возможность полной или частичной блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов, «допускающих дискриминацию» в отношении российских СМИ. В пояснительной записке говорилось, что решение о блокировке может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».