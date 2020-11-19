В Польше сообщили о значительном росте экспорта газа на Украину
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила о значительном увеличении экспорта газа на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы компании по торговым вопросам Ярослава Врубеля.
«Мы отмечаем существенный рост экспорта газа на Украину», — сказал Врубель.
Согласно отчету компании, в 2019 г. Польша поставила на Украину 0,33 млрд кубометров газа. В нынешнем году этот показатель составит 0,95 млрд кубометров.
В октябре глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет надобности.
30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 гг. Согласно ему «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет также входит договор о поставках российского газа на Украину. Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.