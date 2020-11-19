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В Польше сообщили о значительном росте экспорта газа на Украину

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Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила о значительном увеличении экспорта газа на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы компании по торговым вопросам Ярослава Врубеля.

«Мы отмечаем существенный рост экспорта газа на Украину», — сказал Врубель.

Согласно отчету компании, в 2019 г. Польша поставила на Украину 0,33 млрд кубометров газа. В нынешнем году этот показатель составит 0,95 млрд кубометров.

В октябре глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о постепенно отказаться от большей части своих мощностей, поскольку в них нет надобности.

30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений о поставках газа на 2020–2024 гг. Согласно ему «Нафтогаз» будет бронировать у оператора транзитные мощности под заявленные объемы. В пакет также входит договор о поставках российского газа на Украину. Договоренности Украины и России предполагают транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 г. и по 40 млрд – с 2021 по 2024 г.

Ранее по теме: Оператор ГТС Украины сократит свои мощности на 70%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных