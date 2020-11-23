РБК сообщил о планах правительства ликвидировать восемь институтов развития

По данным издания, правительство решило ликвидировать Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три института, отвечающие за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.