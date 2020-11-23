Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Бизнес

РБК сообщил о планах правительства ликвидировать восемь институтов развития

Ведомости

Правительство решило в рамках реформы институтов развития ликвидировать восемь структур, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству, и на источник в одном из институтов развития. 

По данным издания, правительство решило ликвидировать Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три института, отвечающие за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Часть функций институтов перейдет ВЭБ.РФ, часть — профильным государственным ведомствам. По словам источника, цель реформы — «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».

Компания «Роснано» и фонд «Сколково» в рамках реорганизации перейдут под управление ВЭБ.РФ, рассказал РБК источник, близкий к правительству. В рамках реформы обсуждается уход с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал РБК, что все функции институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока сохранятся. «Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — отметил Чекунков. ВЭБ.РФ станет основным финансовым институтом развития региона — его ресурсы «значительно превышают» ресурсы профильных институтов развития, добавил министр. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались. Издание отметило, что Счетная палата ранее критиковала эффективность институтов, которые правительство планирует ликвидировать.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации структуры федеральных министерств и ведомств. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года. В ходе реформы  штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.

Ранее по теме: Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных