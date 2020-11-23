РБК сообщил о планах правительства ликвидировать восемь институтов развития
По данным издания, правительство решило ликвидировать Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три института, отвечающие за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Часть функций институтов перейдет ВЭБ.РФ, часть — профильным государственным ведомствам. По словам источника, цель реформы — «создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями».
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал РБК, что все функции институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока сохранятся. «Возможно, будет объединение нескольких юрлиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов», — отметил Чекунков. ВЭБ.РФ станет основным финансовым институтом развития региона — его ресурсы «значительно превышают» ресурсы профильных институтов развития, добавил министр. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались. Издание отметило, что Счетная палата ранее критиковала эффективность институтов, которые правительство планирует ликвидировать.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации структуры федеральных министерств и ведомств. Планируется, что процесс будет длиться с 1 января по 1 апреля следующего года. В ходе реформы штат сотрудников федеральных органов должен сократиться на 5%, территориальных органов — на 10%.