Жители и гости Москвы стали реже ходить в бары и клубы из-за ограничений
Количество транзакций во вторую неделю ноября в барах и ночных клубах Москвы снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 20% на фоне введённых ограничений по времени работы заведений. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом количество транзакций в точках фастфуда за тот же период увеличился на 9%.
За вторую неделю ноября выручка московских баров и ночных клубов, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, составила 17 млн руб., что на 15% меньше выручки предыдущей недели.
За первые две недели работы системы чекинов выручка снизилась на 7% к первой половине октября, отмечают в ВТБ. «Полный запрет на работу заведений общественного питания с 23-00 до 6-00, введенный в столице с 13 ноября, ускорил падение выручки баров и ночных клубов», — говорится в исследовании.
Рекомендации столичной мэрии ввести QR-коды для посетителей прочих заведений общепита не оказали значительного влияния на ресторанный сегмент, указывают в ВТБ. Выручка кафе и ресторанов за вторую неделю ноября снизилась по сравнению с началом месяца на 4%, до 660 млн руб., а количество транзакций осталось на уровне предыдущей недели. При этом посещаемость московских столовых и заведений фастфуда выросла неделя к неделе на 9% — до 932 млн руб.
Система чекинов по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00 действует в Москве с 19 октября. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.
5 ноября аналогичная система начала действовать в зданиях правительства столицы, с 12 — в городских префектурах и управах. Позже московские власти объявили о запрете на работу заведений общепита и клубов в ночное время, разрешается только поставлять еду потребителям навынос.