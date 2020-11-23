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Жители и гости Москвы стали реже ходить в бары и клубы из-за ограничений

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Количество транзакций во вторую неделю ноября в барах и ночных клубах Москвы снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 20% на фоне введённых ограничений по времени работы заведений. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом количество транзакций в точках фастфуда за тот же период увеличился на 9%.

За вторую неделю ноября выручка московских баров и ночных клубов, которые находятся на эквайринговом обслуживании ВТБ, составила 17 млн руб., что на 15% меньше выручки предыдущей недели.

За первые две недели работы системы чекинов выручка снизилась на 7% к первой половине октября, отмечают в ВТБ. «Полный запрет на работу заведений общественного питания с 23-00 до 6-00, введенный в столице с 13 ноября, ускорил падение выручки баров и ночных клубов», — говорится в исследовании.

Рекомендации столичной мэрии ввести QR-коды для посетителей прочих заведений общепита не оказали значительного влияния на ресторанный сегмент, указывают в ВТБ. Выручка кафе и ресторанов за вторую неделю ноября снизилась по сравнению с началом месяца на 4%, до 660 млн руб., а количество транзакций осталось на уровне предыдущей недели. При этом посещаемость московских столовых и заведений фастфуда выросла неделя к неделе на 9% — до 932 млн руб.

Система чекинов по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 00:00 до 6:00 действует в Москве с 19 октября. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.

5 ноября аналогичная система начала действовать в зданиях правительства столицы, с 12 — в городских префектурах и управах. Позже московские власти объявили о запрете на работу заведений общепита и клубов в ночное время, разрешается только поставлять еду потребителям навынос.

Ранее по теме: Собянин объяснил запрет ночной работы ресторанов в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных