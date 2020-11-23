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В Кремле не стали комментировать перспективы трудоустройства Чубайса

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать будущее трудоустройство глав институтов развития, в том числе главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

«Нет, ну вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у президента планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются или меняют свою принадлежность, в частности, на Чубайса.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РБК со ссылкой на источник писал, что в рамках реформы обсуждается уход с поста главы «Роснано» Чубайса. Двое собеседников издания утверждали, что он получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрыли деталей. 

Ранее по теме: Мишустин сообщил подробности реформы институтов развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных