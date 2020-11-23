В Кремле не стали комментировать перспективы трудоустройства Чубайса

«Нет, ну вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у президента планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются или меняют свою принадлежность, в частности, на Чубайса.