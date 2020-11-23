В Кремле не стали комментировать перспективы трудоустройства Чубайса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать будущее трудоустройство глав институтов развития, в том числе главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
«Нет, ну вы знаете, что какие-то кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. И не будем это делать и сейчас», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у президента планы на руководителей тех институтов развития, которые сокращаются или меняют свою принадлежность, в частности, на Чубайса.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о проведении оптимизации институтов развития. В частности, функции восьми институтов развития перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти, а сами эти институты ликвидируют. ВЭБ-Лизинг и ГТЛК преобразуют в единую лизинговую компанию корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР и «Роснано» будут переданы под управление ВЭБ.РФ, МСП банк и банк ДОМ.РФ будут объединены, РВК будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).