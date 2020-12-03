Владельцы заправок попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью

В письме приводится разъяснение Роспотребнадзора, согласно которому АЗС не является местом массового пребывания людей: в здании одновременно находится менее 50 человек. Глава РТС Евгений Аркуша пояснил, что обычно на АЗС происходит быстрая заправка автомобиля топливом, затем клиент проходит в здание АЗС и оплачивает топливо. Также он может купить продукты в зоне кафе, например снеки, кофе и т. д. Аркуша назвал запрет на работу кафе на заправках в ночное время «избыточным», так как «на АЗС не проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия». По оценке главы топливного союза, в Москве ограничения затронули минимум 300 заправок и снизили выручку от услуг общепита на 10-15%.