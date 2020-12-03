Владельцы заправок попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
Российский топливный союз (РТС) направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на заправках ночью, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По указу Собянина с 10 ноября была приостановлена работа общепита с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос.
В письме приводится разъяснение Роспотребнадзора, согласно которому АЗС не является местом массового пребывания людей: в здании одновременно находится менее 50 человек. Глава РТС Евгений Аркуша пояснил, что обычно на АЗС происходит быстрая заправка автомобиля топливом, затем клиент проходит в здание АЗС и оплачивает топливо. Также он может купить продукты в зоне кафе, например снеки, кофе и т. д. Аркуша назвал запрет на работу кафе на заправках в ночное время «избыточным», так как «на АЗС не проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия». По оценке главы топливного союза, в Москве ограничения затронули минимум 300 заправок и снизили выручку от услуг общепита на 10-15%.
Инициативу РТС поддержал департамент ЖКХ Москвы. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что ему не известно об инициативе РТС. Департаменты ЖКХ и торговли Москвы и пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова не ответили на запросы. По словам Аркуши, подобные письма были направлены властям 20 регионов, некоторые из них уже разрешили работу кафе на заправках ночью.