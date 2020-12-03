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Владельцы заправок попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью

Ведомости

Российский топливный союз (РТС) направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить работу кафе на заправках ночью, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По указу Собянина с 10 ноября была приостановлена работа общепита с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос. 

В письме приводится разъяснение Роспотребнадзора, согласно которому АЗС не является местом массового пребывания людей: в здании одновременно находится менее 50 человек. Глава РТС Евгений Аркуша пояснил, что обычно на АЗС происходит быстрая заправка автомобиля топливом, затем клиент проходит в здание АЗС и оплачивает топливо. Также он может купить продукты в зоне кафе, например снеки, кофе и т. д. Аркуша назвал запрет на работу кафе на заправках в ночное время «избыточным», так как «на АЗС не проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия». По оценке главы топливного союза, в Москве ограничения затронули минимум 300 заправок и снизили выручку от услуг общепита на 10-15%. 

Инициативу РТС поддержал департамент ЖКХ  Москвы. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что ему не известно об инициативе РТС. Департаменты ЖКХ и торговли Москвы и пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова не ответили на запросы. По словам Аркуши, подобные письма были направлены властям 20 регионов, некоторые из них уже разрешили работу кафе на заправках ночью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных