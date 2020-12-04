Суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке процесса выплаты бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд по их искам.
«В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановлении исполнения арбитражных решений», — следует из решения суда. Бывшие акционеры могут продолжать приводить в исполнение арбитражные решения до его окончательного решения.
«Устные прения по основному действию состоятся в начале 2021 г.», — говорится в материалах.
Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с ходатайством о приостановке исполнения решений по делу ЮКОСа в конце октября 2020 г. Это произошло после того, как Апелляционный суд страны подтвердил справедливость февральского решения о взыскании с российского государства в пользу бывших акционеров ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании. К настоящему моменту сумма взыскания с учетом пеней выросла на $7 млрд.
В российском Минюсте считают, что бывшие акционеры получили активы с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, которые отвечали за приватизацию. Офшорные «компании-пустышки», настаивают в ведомстве, фактически не оплатили акции ЮКОСа и не внесли вклада в экономику России.