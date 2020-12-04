Суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с ходатайством о приостановке исполнения решений по делу ЮКОСа в конце октября 2020 г. Это произошло после того, как Апелляционный суд страны подтвердил справедливость февральского решения о взыскании с российского государства в пользу бывших акционеров ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании. К настоящему моменту сумма взыскания с учетом пеней выросла на $7 млрд.