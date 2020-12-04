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Суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Ведомости

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке процесса выплаты бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд по их искам.

«В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановлении исполнения арбитражных решений», — следует из решения суда. Бывшие акционеры могут продолжать приводить в исполнение арбитражные решения до его окончательного решения.

«Устные прения по основному действию состоятся в начале 2021 г.», — говорится в материалах.

Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов с ходатайством о приостановке исполнения решений по делу ЮКОСа в конце октября 2020 г. Это произошло после того, как Апелляционный суд страны подтвердил справедливость февральского решения о взыскании с российского государства в пользу бывших акционеров ЮКОСа $50 млрд за фактическую национализацию компании. К настоящему моменту сумма взыскания с учетом пеней выросла на $7 млрд.

В российском Минюсте считают, что бывшие акционеры получили активы с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, которые отвечали за приватизацию. Офшорные «компании-пустышки», настаивают в ведомстве, фактически не оплатили акции ЮКОСа и не внесли вклада в экономику России.

Ранее по теме: Минюст заявил об объявленной против России юридической войне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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