В Moderna заявили о способности поставить ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса
Производственные возможности американской компании Moderna позволяют поставить в Евросоюз 300 млн доз вакцины от коронавируса, заявил глава компании Стефан Бансель в эфире радиостанции France Info, передает ТАСС.
Всего компания запланировала произвести до 1 млрд доз препарата, а большая часть вакцин будет поставляться не в США, отметил он.
«Еврокомиссия на данный момент заказала у нас 80 млн доз с опционом еще на 80 млн доз. Но если они захотят получить 300 млн доз, то мы их поставим — те объемы, которые предусмотрены на 2021 год, определяются именно комиссией, а не компанией Moderna», — рассказал Бансель.
Ранее Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%.
В AstraZeneca ранее сообщали, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.
Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%.
Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.