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В Moderna заявили о способности поставить ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

Ведомости

Производственные возможности американской компании Moderna позволяют поставить в Евросоюз 300 млн доз вакцины от коронавируса, заявил глава компании Стефан Бансель в эфире радиостанции France Info, передает ТАСС.

Всего компания запланировала произвести до 1 млрд доз препарата, а большая часть вакцин будет поставляться не в США, отметил он.

«Еврокомиссия на данный момент заказала у нас 80 млн доз с опционом еще на 80 млн доз. Но если они захотят получить 300 млн доз, то мы их поставим — те объемы, которые предусмотрены на 2021 год, определяются именно комиссией, а не компанией Moderna», — рассказал Бансель.

Ранее Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины от коронавируса по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1%, эффективность вакцины против развития тяжелого течения коронавируса — 100%.

В AstraZeneca ранее сообщали, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией совместно с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Показатель эффективности вакцины при одном из вариантов дозировки составил 90%.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech ранее заявили, что окончательный анализ данных показал, что эффективность созданной ими вакцины составляет 95%.

Эффективность российской вакцины «Спутник V» создатели оценили в более чем 95%.

Ранее по теме: Moderna планирует предоставить США 20 млн доз вакцины от коронавируса в этом году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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