В Moderna заявили о способности поставить ЕС 300 млн доз вакцины от коронавируса

«Еврокомиссия на данный момент заказала у нас 80 млн доз с опционом еще на 80 млн доз. Но если они захотят получить 300 млн доз, то мы их поставим — те объемы, которые предусмотрены на 2021 год, определяются именно комиссией, а не компанией Moderna», — рассказал Бансель.