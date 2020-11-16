Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Moderna планирует предоставить США 20 млн доз вакцины от коронавируса в этом году

Ведомости

Американская компания Moderna планирует предоставить властям США около 20 млн доз своей вакцины от коронавируса до конца 2020 г. Об этом заявил в эфире телеканала CNBC глава компании Стефан Бансель.

«Мы довольны тем, что эффективность вакцины близка к 95%…Мы прилагаем все усилия, чтобы она поступила американцам», — сказал он (цитата по ТАСС).

Поего словам, вакцину можно хранить «в течение шести месяцев при температуре минус 20 градусов Цельсия». Вместе с тем он отметил, что имеются данные, согласно которым препарат можно хранить до 30 дней «в обычных холодильниках при температуре 2-8 градусов Цельсия. 

Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.

На фоне сообщений о высокой эффективности вакцины Moderna выросли ключевые американские биржевые индексы: Dow Jones вырос на 1,23%, до отметки 29 843,06, а S&P 500 на 0,76% (до 3 612,44). Индекс Nasdaq вырос на 0,06% — до 11 836,66.

Ранее по теме: Нефть Brent подорожала на 4% на фоне новостей о вакцине от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных