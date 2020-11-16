Moderna планирует предоставить США 20 млн доз вакцины от коронавируса в этом году
Американская компания Moderna планирует предоставить властям США около 20 млн доз своей вакцины от коронавируса до конца 2020 г. Об этом заявил в эфире телеканала CNBC глава компании Стефан Бансель.
«Мы довольны тем, что эффективность вакцины близка к 95%…Мы прилагаем все усилия, чтобы она поступила американцам», — сказал он (цитата по ТАСС).
Поего словам, вакцину можно хранить «в течение шести месяцев при температуре минус 20 градусов Цельсия». Вместе с тем он отметил, что имеются данные, согласно которым препарат можно хранить до 30 дней «в обычных холодильниках при температуре 2-8 градусов Цельсия.
Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.
На фоне сообщений о высокой эффективности вакцины Moderna выросли ключевые американские биржевые индексы: Dow Jones вырос на 1,23%, до отметки 29 843,06, а S&P 500 на 0,76% (до 3 612,44). Индекс Nasdaq вырос на 0,06% — до 11 836,66.