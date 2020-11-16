Moderna планирует предоставить США 20 млн доз вакцины от коронавируса в этом году

Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.