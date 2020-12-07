Производители предупредили о росте цен на говядину
Цены на говядину поступательно росли в 2019 г. С февраля по май 2020 г. наблюдалась небольшая коррекция цен, после чего цены взлетели и к концу сентября превысили уровень января, рассказала исполнительный директор союза Екатерина Лучкина.
По данным Минсельхоза на 25 ноября, средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей составляла 243 870 руб. за т. - почти на 6% больше по сравнению с концом ноября 2019 г. и на 8% по сравнению с концом ноября 2018 г.
Данные Росстата также свидетельствуют о подорожании говядины, отметило издание. В октябре 2020 г. в рознице средняя цена за 1 кг говядины, кроме бескостного мяса, составила 356,8 руб. — на 3% больше в годовом выражении. Цена 1 кг бескостной говядины составила 503,4 руб. — также на 3% больше год к году. РБК отметил, что такие цены стали максимальными по крайней мере с 2017 г.
В Национальном союзе мясопереработчиков рассказали, что говядина в основном используется как сырье в мясопереработке. Также она поставляется в отели, рестораны и кафе и для питания детей в детсадах и школах. По словам Лучкиной, пищевая ценность говядины существенно выше пищевой ценности свинины и птицы, однако из-за высокой стоимости доля говядины в рационе россиян снижается.
В союзе пояснили, что рост цен на говядину в том числе связан с ростом цен на импортное мясо из-за девальвации рубля. Собственное производство говядины растет медленно: по оценке союза, в 2020 г. в России будет произведено 1,65 млн т говядины — на 1,5% больше, чем в 2019 г.
Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что годовое потребление говядины в России составляет 2 млн т. Собственное производство не покрывает потребности населения. Большая часть импортной говядины поступает из Белоруссии, отметил Юшин.
По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2020 г. в Россию завезли 192 100 т= свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, из них 71 800 т — из Белоруссии, 51 300 т — из Парагвая, 40 200 т— из Бразилии. Юшин заявил, что цены на говядину должны вырасти еще минимум на 15%, чтобы производство мяса стало привлекательным для инвесторов.