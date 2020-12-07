Производители предупредили о росте цен на говядину

Данные Росстата также свидетельствуют о подорожании говядины, отметило издание. В октябре 2020 г. в рознице средняя цена за 1 кг говядины, кроме бескостного мяса, составила 356,8 руб. — на 3% больше в годовом выражении. Цена 1 кг бескостной говядины составила 503,4 руб. — также на 3% больше год к году. РБК отметил, что такие цены стали максимальными по крайней мере с 2017 г.