Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за коронавируса
Международный авиасалон во французском Ле Бурже, намеченный на июнь 2021 г., отменили из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы мероприятия.
«Учитывая неопределенность, связанную с кризисом в сфере здравоохранения, вызванным COVID-19, Парижский авиасалон (в Ле Бурже) объявляет об отмене своего авиашоу 2021 года, запланированного на 21-27 июня», — говорится в сообщении. Там отметили, что не могут гарантировать безопасность гостей на мероприятии.
Следующий авиасалон в Ле Бурже состоится в 2023 г., считают организаторы. Точные даты мероприятия будут объявлены позже.
Международный авиасалон в аэропорту Ле Бурже в пригороде Парижа проходит с 1924 г. с периодичностью раз в два года. Последний, 53-й авиасалон прошел в 2019 г.