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Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за коронавируса

Ведомости

Международный авиасалон во французском Ле Бурже, намеченный на июнь 2021 г., отменили из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы мероприятия.

«Учитывая неопределенность, связанную с кризисом в сфере здравоохранения, вызванным COVID-19, Парижский авиасалон (в Ле Бурже) объявляет об отмене своего авиашоу 2021 года, запланированного на 21-27 июня», — говорится в сообщении. Там отметили, что не могут гарантировать безопасность гостей на мероприятии.

Следующий авиасалон в Ле Бурже состоится в 2023 г., считают организаторы. Точные даты мероприятия будут объявлены позже.

Международный авиасалон в аэропорту Ле Бурже в пригороде Парижа проходит с 1924 г. с периодичностью раз в два года. Последний, 53-й авиасалон прошел в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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