Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за коронавируса

«Учитывая неопределенность, связанную с кризисом в сфере здравоохранения, вызванным COVID-19, Парижский авиасалон (в Ле Бурже) объявляет об отмене своего авиашоу 2021 года, запланированного на 21-27 июня», — говорится в сообщении. Там отметили, что не могут гарантировать безопасность гостей на мероприятии.